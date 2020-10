Die A1 ist eine Müllhalde

Ein durch Knopfdruck geöffnetes Autofenster und ein leichter Schlenker aus dem Handgelenk. Es braucht nicht viel, um Abfall achtlos während der Fahrt aus dem Auto zu befördern. Was allgemein als schlechte Kinderstube gilt, passiert auf Schweizer Autobahnen öfter als vielleicht erwartet. «Auf einer Autobahn wie zum Beispiel der A1 fallen auf einem Abschnitt von 40 Kilometern täglich rund 220 Kilogramm Abfall an», sagt Cédric Québatte, Teamleiter bei der IG saubere Umwelt.

Die IG setzt sich für mehr Recycling und weniger Littering ein. Seit 2007 ziehen die sogenannten IGSU-Botschafter-­Teams jedes Jahr von April bis September durch über 50 Schweizer Städte und Gemeinden, sprechen mit Passantinnen und Passanten über die Kernthemen Recycling und Littering.

Heute ist ein Team bei der Autobahnraststätte in Kölliken Süd anzutreffen. Die Botschafter sprechen vorbeigehende Automobilisten an, die den Shop oder den McDonald’s ansteuern. Oft seien die Leute dankbar für die Arbeit, die das Team macht, sagt Teamleiter Québatte. «Einige sind aber auch schockiert, wenn sie hören und sehen, wie viel Abfall entlang der Autobahn weggeworfen wird.»

Ziel ist es, Automobilisten zu sensibilisieren

Ein paar Muster des achtlos weggeworfenen Unrates sind in Säcken neben dem Stand zu sehen. Der Inhalt wurde bei der Autobahnraststätte gesammelt. Allerlei Verpackungen sind zu finden, sei es von Chips, Gebäck bis zu Haushaltsgegenständen. Auf den Schweizer Strassen wird jährlich rund eine Tonne Abfall pro Fahrkilometer gelittert, entsorgt wird dieser von der ­Nationalstrassen der Nordwestschweiz AG (NSNW AG). «Unser Ziel ist es, die Automobilisten zu sensibilisieren», erklärt Québatte. «Nur so kann man etwas gegen den Kern des Problemes machen.» Dafür hat die IG saubere Umwelt nebst dem eingesammelten Abfall in Säcken auch ein Plakat dabei, auf das die Angesprochenen ihre Unterschrift setzen können, um sich so zu einer korrekten Abfallentsorgung zu bekennen.

Die angesprochenen Personen an der Raststätte reagieren meist erst zurückhaltend, lassen sich dann aber öfter in Diskussionen mit den Botschafterinnen verwickeln. Ein junger Mann sieht das grösste Problem in der Politik: «Hier wird doch nichts gemacht, sondern nur geredet. So etwas macht mich wütend», erklärt er. Ein älterer Herr mit Schutzmaske nutzt die Gelegenheit und verewigt sich auf dem Plakat, jedoch nicht mit einer Unterschrift, sondern einer Forderung: «Wir brauchen eine schlagkräftige Massenbewegung für die Umwelt», steht danach auf dem Plakat.