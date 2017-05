«Man sieht die ganze Schweiz»

Viel Aufwand für einen, der so ganz nebenbei auch noch Spitzensport betreibt. An eine Anpassung des Pensums hat «Räbi» deswegen aber noch nie gedacht: «Erstens ist es ein guter Ausgleich und geht bestens aneinander vorbei. Zweitens muss ich ja mein tägliches Brot verdienen. Im Gegensatz zum Fussball kann man vom Schwingen nicht leben.» Das stört den 153-kg-Brocken aber nicht sonderlich, denn er geht gerne seiner Beschäftigung nach: «Es ist schön, oft draussen zu sein und man sieht die ganze Schweiz.»

Natürlich gibt es auch die eher mühsamen Tage, an denen es nicht läuft wie gewünscht und es lange Wartezeiten auf der Strasse oder beim Kunden gibt. «Diese Tage hat jeder Mann und jede Frau im Berufsalltag», macht sich der 25-Jährige nichts vor, «in diesen Situationen muss man einfach ruhig bleiben. Es bringt nichts, wenn man hektisch wird.»

Sei es im Berufsleben oder auf dem Schwingplatz, so schnell bringt Patrick Räbmatter nichts aus der Ruhe. Das dürfte auch ein Vorteil sein, wenn man als Kind bei seinem Vater angestellt ist. «Ich sehe in dieser Konstellation keine Probleme», sagt «Räbi», «er ist mein Chef und es gibt auch Dinge, die wir miteinander diskutieren. Wir können das Private und das Geschäftliche aber gut voneinander trennen.»

Den 27. August als Ziel

Ob er als Ältestes von drei Kindern (ein Bruder, eine Schwester) die Räbmatter AG dereinst einmal übernehmen wird, steht noch in den Sternen. «Mein Vater befindet sich ja noch nicht kurz vor der Pensionierung», sagt Patrick Räbmatter und lacht, «irgendwann ist das aber sicher ein Ziel. Zuerst steht nun im September das Erlangen der Transportlizenz auf dem Programm.»

Bereits im Spätsommer, am 27. August, findet auch das wichtigste Schwingfest des Jahres statt: der «Unspunnen-Schwinget» in Interlaken BE. Der eintägige Wettkampf hat fast den Charakter eines «Eidgenössischen». Am «Eidgenössischen» in Estavayer-le-Lac FR hat Patrick Räbmatter letztes Jahr den Kranz gewonnen – sein bisher grösster Erfolg. Der «Eidgenosse» ist vielversprechend in die neue Saison gestartet: Anfang April besiegte er am Hallenschwinget in Thun Schwingerkönig Matthias Glarner. Am Aargauer Kantonalschwingfest verlor er gegen Armon Orlik.