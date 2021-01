Der Pfarrer wandert nach Frankreich aus – und findet das gar selbst «etwas verrückt»

Das französische Dorf mit dem stattlichen Namen Fontenois-­la-Ville hat 135 Einwohner. Doch nicht mehr lange. Zwei Suhrentaler Auswanderer werden daraus 137 machen. Pfarrer Thomas Michel und Ehefrau Corinne Michel-Kundt (beide 57) kehren der Reformierten Kirchgemeinde Muhen den Rücken und werden auf dem Lande, zwei Autostunden von Basel entfernt, ins Tourismusgeschäft einsteigen. Sie übernehmen 12 Pferdewagen (mit 12Pferden), mit denen sie Ferientouren anbieten.

Die sichere Arbeitsstelle kündigen, in die französische Campagne ziehen und vom Tourismus leben? Ausgerechnet jetzt, in Covid-Zeiten? Thomas Michel hat Verständnis für Reaktionen dieser Art. Er selbst bezeichnet das Vorhaben als «etwas verrückt», als er der AZ zwischen Umzugskisten vom bevorstehenden Abenteuer erzählt. «Als der dortige Bürgermeister uns während eines Ferienaufenthalts den Vorschlag machte, wir sollten das Geschäft doch übernehmen, haben wir laut gelacht.» Seit ihre vier Kinder klein waren, hatten sie dort Ferien gemacht, zudem war Pfarrer Michel mit 16 Genera­tionen von Konfirmanden in Fontenois. Ferien mit einem Schuss Abenteuer, schlafen im Zelt oder in einem der vier Betten im «roulotte» (Holzwagen) und natürlich Reiten.

Und plötzlich wollten sie doch

Aber die Pferdeferien zum Lebensinhalt machen? «Sicher nit», sagt der in Basel aufgewachsene Pfarrer über seine damalige Spontanreaktion. Wann immer man auf einer Pferdewagen-Tour an einem der Schilder mit Aufschrift «Bauland, erschlossen, 7 Euro pro Quadratmeter», vorbeigetrottet sei, habe man nur im Scherz gesagt, man müsse bei diesen Preisen zugreifen. Doch erstens rechnete das Ehepaar nicht mit der Hartnäckigkeit des Bürgermeisters – dieser wollte den Verkauf des gemeindeeigenen Unternehmens am liebsten unter Dach und Fach bringen, bevor er zurücktrat – und zweitens nicht mit dem leise, aber sicher aufkommenden Wunsch, doch nach Frankreich zu ziehen. Die Michels sind kein herkömmliches Pfarrer/Katechetin-Ehepaar. «I bi en relativ freche Cheib, i probiere oft öppis us», sagt Thomas Michel.