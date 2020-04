Der Gang ins Spital entfällt: Dieser Hausarzt bietet jetzt Dialyse direkt in der Praxis an

Man sieht es der Arztpraxis von Christian Fahe in Muhen an: Hier ging einiges in den letzten Tagen und Wochen. Nicht wegen des Coronavirus – es mussten hier nur wenige Personen getestet werden – sondern wegen der Dialysestation, die neu Teil seiner Praxis ist. Ab dem 1. Mai können sich Patienten für die Dialyse anmelden. Dieser Service ist der erste seiner Art in der Region. Keine Voraussetzung ist, bereits heute Patient in Muhen zu sein. Für die vier Dialyseplätze wurden das Bürozimmer und ein Behandlungszimmer entsprechend umgestaltet. Hinter einer Abdeckung verlaufen jetzt Ringleitungen den Wänden entlang für die grossen Mengen an Wasser, die es zur Säuberung des Bluts braucht. «Wasser», sagt Christian Fahe, «ist das Wichtigste im Prozess der Dialyse.»

Eine Blutreinigung dauert vier bis fünf Stunden

Dialysegeräte übernehmen für Nierenpatienten die Blutreinigungsfunktion, die bei Gesunden die Nieren ausführen. Diabetes und Bluthochdruck sind die häufigsten Krankheiten, die zum Versagen der Nieren führen können. Vier bis fünf Stunden pro Sitzung dauert es, bis das Blut gereinigt ist und Harnstoffe ausgeschieden sind. Dazu werden die Patienten dreimal pro Woche an die Dialysegeräte angeschlossen.

Dass der Müheler Hausarzt diese Behandlung jetzt anbietet, kommt nicht von ungefähr. Christian Fahe, der aus Kamerun stammt und in Deutschland studiert hat, spezialisierte sich nach seiner Ausbildung als Internist zum Nephrologen (Nierenspezialist).

«In Deutschland wird die Dialyse auch abseits von Spitälern in eigenen Dialysestationen angeboten. Das hat den Vorteil, dass Patienten, die generell eine Abneigung gegen Spitäler hegen, nicht dreimal in der Woche ein Spital aufsuchen müssen», so Fahe.

Den Ausschlag gab die Krankheit des Vaters

Zum Schritt, in Muhen eine Alternative zur Spital-Dialyse einzurichten, hat er sich aber erst im vergangenen Jahr entschieden. Damals verschlechterte sich der Gesundheitszustand seines Vaters in Kamerun, der ebenfalls Nierenpatient war. «Ich wollte ihm von hier aus Geräte und Verbrauchsmaterial für eine Heimdialyse schicken lassen und wurde zum ersten Mal mit der Frage konfrontiert, wie ich das realisieren soll.»

Der Vater verstarb im November 2019. «Nun hatte ich bereits die Kontakte zu Lieferanten und zu Spezialisten aus Sempach, die solche Installationen in Spitälern ausführen», so Fahe. Da sei ihm die Idee gekommen, bei sich in der Praxis eine Dialysestation einzurichten. «Ich habe gesehen, wie viele Leute die Möglichkeit, in eine Hausarztpraxis zu gehen, als Alternative zum Spital schätzen.» Die Atmosphäre sei familiär und man spare sich die Fahrtwege in die Stadt – bei drei Behandlungen wöchentlich mache das viel aus.

Sehr interessant könnte die Dialysestation in Muhen auch für Patienten aus dem Wynental sein. Während die Suhrentaler auch nach Zofingen ausweichen können, kamen für die Wynentaler bisher nur die Spitäler in Aarau und Sursee in Frage.