Der Landesstreik von 1918 verlief im Aargau, im Gegensatz zu den tumult-artigen Szenen in Zürich oder Bern, eher ruhig. Vor allem das für die Regierung wichtige Eisenbahnnetz wurde im Aargau von Streiks verschont. Zumindest fast. Linus Suter und Raffaele Perniola zeigen in ihrer Maturarbeit an der Alten Kanti Aarau, dass es im Wynental in der Nacht vom 13. zum 14. November 1918 zu einem «beschränkten Bahnstreik» kam.

Dieser Streik scheint ein spontaner Ausbruch einer wahrscheinlich radikalisierten Arbeiterschaft gewesen zu sein. In einem Telegramm des Regierungsrats an den Bundesrat ist von zwanzig Mann die Rede, die in der Nacht für eine kurze Zeit den Bahn- betrieb lahmlegten. Warum gerade die Wynentalbahn bestreikt wurde, lässt sich nicht abschliessend beantworten.

Später Streikabbruch

Der Landesstreik wurde vom Oltener Aktionskomitee am 12. November 1918 ausgerufen. Im Wynental begann der Streik, je nach Quelle, jedoch erst am 13. November. Nicht nur über den Streikbeginn, auch über die Intensität des Streiks gingen die Meinungen der zeitgenössischen Berichterstatter auseinander. Der «Freie Aargauer» berichtete, dass in Menziken und Reinach die Arbeit vollständig ruhe, während das «Wynentaler Blatt» und das «Aargauer Tagblatt» berichteten, dass einige kleinere Betriebe die Arbeit weiterführten.

Der Streik wurde vom Oltener Aktionskomitee offiziell am 14. November um Mitternacht abgebrochen. Wegen erschwerter Kommunikationsmöglichkeiten erfuhren die Wynentaler Streikführer davon nicht direkt vom Aktionskomitee, sondern durch eine Bekanntgabe des Bezirksamts. Dies wurde allerdings zuerst als Propaganda der Machthabenden abgetan, der Streik wurde deshalb fast den ganzen nächsten Tag weitergeführt. Erst gegen Abend des 15. Novembers gestanden die Wynentaler Streikführer ihren Fehler dann ein und erklärten den Streik für beendet. Da der 16. November 1918 ein Samstag war, wurde die Arbeit in der Region allerdings zumeist erst am 18. November wieder aufgenommen.