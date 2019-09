Ob dies wirklich so funktioniert, wird der 36-jährige Allgemeinmediziner kommenden Dienstag erfahren. Dann öffnet seine Hausarztpraxis im ersten Stock des neuen Bank-Leerau-Gebäudes in Kirchleerau. Damit hat er Geschäftsleiter Stefan Züsli ein paar zusätzliche graue Haare erspart.

Wer die neue Praxis schon vor dem ersten Arztbesuch besichtigen will, kann heute an die freie Besichtigung des Zentrums Leerau kommen. Die neue Schalterhalle, die Praxis und die freien Wohnungen stehen dann offen für die Bevölkerung.

Ueli Deubelbeiss ist verheiratet und Vater dreier kleiner Kinder. Er war die letzten vier Jahre in der Gemeinschaftspraxis Hausärztehaus in Schöftland tätig. «Ich wollte meine eigene Praxis gründen. Zuerst in Schöftland, weil dort die Zusammenarbeit mit der Apotheke sehr gut lief.» Als er seinen Suchradius ausdehnte, weil er in Schöftland keine geeigneten Räume fand, führte sein Weg unweigerlich an der Kirchleerber Dorfstrasse vorbei.

Hier stimmte alles: Parkplätze, Rollstuhlgängigkeit, Lift und Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bank Leerau hatte das ganze Stockwerk (400 Quadratmeter) für die Hausarztpraxis vorgesehen. Mit seiner Einzelpraxis «för Chli ond Gross» benötigt Deubelbeiss nur das halbe. Wer die andere Hälfte belegen sollte, wüsste er schon: «Es wäre praktisch, wenn eine Apotheke reinkäme.»

Ein neues Berufsbild könnte den Arzt entlasten

Denn in Zeiten, in denen Hausärzte rar sind und immer mehr Patienten behandeln, hält er den Einbezug der Apotheke für unumgänglich. Auch im noch neuen Berufsprofil der medizinischen Praxiskoordinatorin (MPK) sieht er eine Chance.