Der Angriff endete tödlich: Zwei Pitbulls beschlagnahmt

Toni Arnold war machtlos, als neulich während eines Spaziergangs zwei Pitbull-Terrier seine Hündin Mila angriffen. Beim Versuch, Mila zu befreien, zog er sich selber etwa 50 Bissspuren zu. Das Hündchen erlag seinen Verletzungen. Der Pitbull-Besitzer war bekannt, das Ehepaar Arnold erstattete Anzeige gegen ihn.

Gestern vermeldete die Kantonstierärztin Barbara Thür in einer Mitteilung: «Der Veterinärdienst hat gestern zwei Hunde in Menziken beschlagnahmt und an einem sicheren Ort untergebracht. Für die Bewohnerinnen und Bewohner besteht daher keine Gefahr mehr.» Weiter schreibt die Kantonstierärztin: «Nach unserem aktuellen Kenntnisstand waren die beiden Hunde ohne Begleitung unterwegs, nachdem sie aus dem Grundstück entwichen waren. Derzeit wird der Fall überprüft und es läuft ein Verfahren. Aus diesem Grund können wir zum Fall selber keine weitere Auskunft geben.»