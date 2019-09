Zum elften Mal bringen die gelben Farbtupfer und damit die 15 Veranstaltungen des Erzähltals Leben in die Region. Ab heute Abend bis Sonntag kann man sich begeistern lassen.

«Streiflichter auf die Geschichte von Menziken», das Buch feiert heute Abend im Menziker Gemeindesaal Vernissage. Autor ist der Satiriker und «Musteraargauer» Karl Gautschi. «Vom Lälli bis zur Gugge»: Zeit, über die Kantonsgrenze zu schauen. Zeitzeugen erzählen am Samstag im Pfarrsäli in Pfeffikon über einen wohlbekannten Pfeffiker Einwohner und Geschichten rund um die Fasnacht.

u Gast an der Matinee sind am Sonntagmorgen im Löwensaal in Beinwil am See SRF-Moderatorin Regi Sager und der berühmte Schauspieler Walter Andreas Müller. Dabei erfahren die Besucher, was die beiden mit der Region verbindet. «Meet the artist»: Am Sonntag geht es im Reinacher Onderwerch um Poetry Slam.

Vor seinem Auftritt «Sprechstunde» gibt Simon Libsig Einblick in die Welt des Poetry Slams. Und in den alten Industriebauten auf dem Korki-Areal in Dürrenäsch wird am Sonntag das Chaschper-Stück «De Chuechedieb» von der Blauen Bühne gespielt. Detailprogramm und Situationsplan finden Sie unter: www.erzähltal.ch.