Densbüren Arealüberbauung auf Kurs: «Ich bin selber immer wieder erstaunt, wie schnell die Arbeiten vorangehen» Im Densbürer Ausserdorf stehen inzwischen keine Bauprofile mehr, dafür ein Kran. Der Architekt, der für die Pläne des neuen Wohnparks verantwortlich ist, erklärt die Tücken des Baus.

In Densbüren wird ein neues Mehrfamilienhaus gebaut – gerade werden fertige Betonplatten verlegt. Florian Wicki

Ein so grosses Bauprojekt sieht man in der Gemeinde Densbüren eher selten: Für den Wohnpark Ausserdorf, wie die neue Überbauung heisst, wurde sogar ein altes Haus abgerissen, was noch länger nicht mehr vorgekommen ist. An dessen Stelle baut die Zürcher ImmoZins AG ein neues Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnungen und ein Einfamilienhaus. Der Wohnpark soll unweit vom Volg ganz in der Nähe der Schule und des Kindergartens liegen und neben dem Einfamilienhaus zwei 2,5-Zimmer-Wohnungen, sechs 3,5-Zimmer-Wohnungen, drei mit 4,5 Zimmern und eine mit 5,5 Zimmern beinhalten.

Das Projekt liege gut im Zeitplan, erklärt der zuständige Architekt Hans Hohl aus Suhr: «Ich bin selber immer wieder erstaunt, wie schnell die Arbeiten vorangehen.» Dabei sei das ganze Prozedere nicht einfach, stelle das für den Bau gewählte Holz-Elementbausystem hohe Anforderungen an die Planung und Koordination aller Beteiligten: «Jede Durchdringung eines tragenden Elements, sei es für ein Lüftungs- oder Elektrorohr, muss geplant sein und vom Holzbauingenieur genehmigt werden.»

So soll das Mehrfamilienhaus Ende Oktober 2022 aussehen. Visualisierung zvg

Zwei Drittel der Wohnungen sind noch frei

Auch für den Architekten war und ist der Bau eine Herausforderung. Nur schon, weil das Mehrfamilienhaus nicht wie ein Block senkrecht aus dem Boden in die Höhe schiesst, sondern sich im Densbürer Ausserdorf an den Hang schmiegt. So musste einerseits vor Baubeginn Fels abgespitzt und diverse Hangsicherungen vorgenommen werden. Durch die Lage am Hang liegen die Wohnungen andererseits auch nicht schön übereinander, so Hohl: «Durch die aufgelöste, rhythmisierte, modular kubische Architektur entsteht eine interessante Gebäudeskulptur. So ergeben sich spannende, vielfältige Grundrisse über die vier Geschosse, und keiner gleicht dem andern.»

Bei einem Augenschein auf der Baustelle zeigt sich, dass das Untergeschoss aus Stahlbeton – die Tiefgarage – und das Erdgeschoss bereits stehen. Am selben Tag wird auch die Decke der ersten Etage bereits fertig und die Arbeiten am nächsten Geschoss können beginnen. Bis Ende Februar sollen die Holzbauarbeiten fertig sein – dann beginnt der Bau des Einfamilienhauses. Abschluss des ganzen Bauprojekts und Übergabe an die neuen Eigentümer – laut Projektwebsite sind acht der zwölf Wohnungen noch frei – ist auf Ende Oktober 2022 geplant.

Fassade in verschiedenen Varianten

Am Eingang zur Baustelle hat Hohl drei Varianten montieren lassen, um die verschiedenen Möglichkeiten der Fassaden beider Gebäude zu veranschaulichen: eine helle und zwei dunkle, rohes Fichtenholz, mit Silverwood-Lasur.

Diese drei Muster standen zur Auswahl für die Fassade der beiden Gebäude. Florian Wicki

Eine vertikale Schalung (siehe Bild, erstes Muster) soll das grosse Volumen des Mehrfamilienhauses weniger in Erscheinung treten lassen. Das kleinere Volumen des Einfamilienhauses soll hingegen durch eine stärkere und horizontale Strukturierung der Fassade (zweites Muster) markanter wirken, das dritte Muster ist eine weitere Farbvariante. Laut Hohl sollen die Fassaden konsequent durchgestaltet werden, damit die Siedlung ein Gesamtensemble darstellt.