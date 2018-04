Und auf gehts, in den Morast. Irgendwann spielen Dreck und Nässe keine Rolle mehr. Eine grössere Gruppe – Grosseltern und Paten dürfen mithelfen – stellt sich für ein Familienfoto in trüber Natur auf. Kinder helfen den Baumsprössling gerade halten, damit Papa das Loch mit Erde auffüllen kann. Oder sie pflötscheln in den Pfützen.

Immerhin ein paar Dutzend Bäume kommen innert einer Stunde in den Boden. Zum späteren Imbiss disloziert man ins Trockene, nämlich zur Waldhütte, wo Martin Leu sich als Wurstbrätler betätigt und die Baumpflanzer auch nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben müssen.