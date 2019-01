Der 30-jährige Karl will sein Nest nicht verlassen; es ist ja so bequem, wenn Mama einen umsorgt. Dem Papa wirds bald zu viel, und auch Mama sieht ein: Das muss ein Ende haben. Das Ultimatum: Miete bezahlen oder ausziehen. Charlie, wie ihn seine Kollegen Stefan und Thomas, verschworene Junggesellen, nennen, bezahlt noch so gerne. Denn er ist nur zu Hause ein Muttersöhnchen, sonst aber ein erfolgreicher Ingenieur. Zögerlich läuft etwas in Sachen Liebe, nur wissen seine Eltern nichts davon, und der Freundin unterschlägt er, dass er noch zu Hause wohnt. Mama arrangiert übers Internet ein Date für Karlchen, und auch Kim, die Freundin seiner Schwester Anna, ebenfalls noch Bewohnerin der Pension Mama, ist ihm nicht abgeneigt.

Junge auf der Bühne

Mit dieser Konstellation ist angerichtet für eine kurzweilige Geschichte, deren Ausgang hier nicht verraten sei. «Vier Junge spielen erstmals mit», sagt Regisseur Beat Erni. Das zeigt das Bemühen des Vereins, nicht zum Seniorentheater zu werden. Anderseits heisst das Arbeit. «Bewegt euch wie zu Hause, ganz natürlich», sagt er vor der Probe. Natürlichkeit und Lockerheit hinzukriegen, das ist die Herausforderung. Und die Lautstärke.

Die Musik aus der TV-Soap «Fascht e Familie» stimmt trefflich in die Geschichte ein. Statt «Pension Mama» könnte das Stück auch «Pension Papa» heissen, denn wie Mama ihren Buben nicht loslassen kann, so bevatert Papa seine Tochter. Turbulenzen sind programmiert. Noch sind ein paar Proben nötig, in denen am Tempo und an den Übergängen gearbeitet wird, auf dass an der Premiere der Funke zum Publikum springe.

Premiere am 12. Januar

Diesen Samstag ist Premiere, und zwar um 20 Uhr im Forum Triengen. Weitere Aufführungen sind am 18., 23., 25., und 26. Januar, jeweils um 20 Uhr. Dazu kommt eine Aufführung am Sonntag, 20. Januar um 12.30 Uhr. Ab 10 Uhr kann man an diesem Tag brunchen. Vorverkauf online auf www.theater-triengen.ch.