«Demokratischen Weg einhalten»: Warum wegen WSB-Sanierung eine Initiative ergriffen wurde

Ein Komitee hat in Unterkulm 310 Unterschriften für eine Gemeindeinitiative gesammelt. Ziel: eine Abstimmung über die seit Jahren umstrittene WSB-Eigentrassierung. Die Unterschriften (nötig wären 185) werden eingereicht, sobald es die coronabedingten Vorschriften wieder zulassen. Die AZ sprach mit Komitee-Mitglied Beat Vögele, Rechtsanwalt und Steuerexperte in Unterkulm.

Herr Vögele, was läuft falsch bei der Planung der WSB-Eigentrassierung in Unterkulm?

Wer sich mit dem heutigen Projektstand auseinandersetzt, stellt fest: Hier liegt die Priorität eindeutig auf der Seite der Bahn und der kostengünstigen Sanierung der Kantonsstrasse. Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs, der Velofahrer und Fussgänger sowie des Gewerbes werden zurückgedrängt. An die Sicherheit der schwachen Verkehrsteilnehmer wird viel zu wenig gedacht. Es liegt auf der Hand: es hat im Engnis Unterkulm einfach zu wenig Platz, um eine Bahneigentrassierung neben der Strasse zu führen und alles unter einen Hut zu bringen. Die Lösung einer Entflechtung muss anders aussehen. Einwendungen aus Gewerbe und Bevölkerung sind nach wie vor nicht behandelt. Der Gemeinderat hat sich sogar selber als Einsprecher eingesetzt.

Kanton, WSB (heute AVA) und Gemeinde setzen auf ein Dialogverfahren mit Spurgruppe und zwei Workshops (aktuell sistiert wegen Corona). Warum führt das Ihrer Ansicht nach nicht zum Ziel?

Die Frage scheint mir etwas verfänglich gestellt. Ich bin zu dem eingeleiteten Verfahren nicht grundsätzlich negativ eingestellt. Es gilt jedoch, die Zielsetzung zu definieren. Wenn der Grosse Rat klar die Einhaltung des demokratischen Weges fordert, kann ein Dialogverfahren allein nicht helfen. Dafür gibt es nur eines: Die Traktandierung an einer Gemeindeversammlung!

Ein Komitee lehnt die Eigentrassierung in der vorgeschlagenen Form ab und hat eine Gemeindeinitiative lanciert, mit der es dem Volk die Möglichkeit geben will, an einer Gemeindeversammlung Nein zu sagen zum aktuellen Projekt. Glauben Sie, der Kanton lässt sich von den Kulmern beeindrucken?

Vorerst möchte ich klarstellen: Es geht nicht darum, dass die Stimmberechtigten Nein zu einer Eigentrassierung der WSB sagen. Es geht uns vielmehr darum, dass bei der Planung und der Finanzierung der demokratische Weg eingehalten wird. So, wie es die Votanten im Grossen Rat ausdrücklich gefordert haben. Nach meinem Verständnis kommt es erst dann zur Weiterbehandlung im Grossen Rat, wenn sich der Kulmer Souverän dazu rechtens hat äussern können. Auf dieses Abstimmungsergebnis wartet der Kanton.