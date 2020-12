«Das zu sehen, tut weh»: Das einst stolze Gasthaus «Bären» hat seinen Glanz verloren

«Ich würde viel dafür geben, wäre ich da mit dabei gewesen», sagt Gemeindepräsident Martin Heiz und lacht. Damals 1972, als Friedrich Dürrenmatt im Saalbau für «Die Physiker» probte. Zwei Monate lang lebte der Schriftsteller dafür in Reinach im Hotel Bären. Sass abends mit den Reinachern am Stammtisch von Wirt Walter Nigg, plauderte und philosophierte. Und trank.

«Der ‹Bären› war das Haus Nummer 1», wie Martin Heiz sagt. «Der Ort, an dem sich alle trafen, an dessen Stammtisch Politik gemacht wurde.» Hier fand man in Freud und Leid zusammen, kam zu Taufen, Hochzeiten, Leichenmöhli. Und zu Generalversammlungen, zu Tanz und Theaterveranstaltungen. Eben alles, was eine Gemeinschaft ausmacht.

Diese Zeiten sind vorbei. Frisch saniert, ist der «Bären» in der Versenkung verschwunden. Nach der Ära Müller konnte der damalige Eigentümer keinen geeigneten Pächter mehr für das Haus finden. Ende 2017 kaufte der türkische Investor Orhan Öztas das Traditionshaus. Doch auch er brachte den «Bären» nicht mehr auf Spur. Heute ist das Restaurant geschlossen, einzig die Hotelzimmer werden noch an Langzeitgäste vermietet.

Der Ammann und der Humpen im Wappen

Das einst stolze Haus hat seinen Glanz verloren. «Das zu sehen, tut weh», sagt Martin Heiz. «Es ist ein Stück Ortsgeschichte, das plötzlich keine Rolle mehr spielt.» Er selbst hat einen Vorfahren, Ruedi Heitz, der ab 1660 im «Bären» wirtete; seither tragen die Reinacher Heiz einen Humpen im Familienwappen.