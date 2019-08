Wer Tipps für Ausflüge im Aargau geben will, muss den Kanton kennen. Das weiss Aargau Tourismus, weshalb die Organisation ihre Front-Desk-Mitarbeiter jährlich auf eine Weiterbildung ausser Haus einlädt. «Tourismus aktiv erleben» nennt sich das, und jedes Jahr ist eine andere Region an der Reihe. Dieses Mal ging es in den Süden, ins oftmals unterschätzte Wynental. Die AZ war mit dabei.

Es war gleichzeitig das Debüt des Regionalbüros Aargau Süd, das erst seit 2018 Mitglied beim Dachverband ist. Präsident Martin Widmer und Geschäftsführer Herbert Huber freuten sich sichtlich, ihren Kolleginnen und Kollegen die Region zeigen zu dürfen. Viele der Angestellten der verschiedenen Tourismusbüros hatte es noch nie ins Wynental verschlagen, wie sie selber eingestanden.

Start der Reise war Leimbach. Im alten Bus der Pfadi Rymenzburg (Reinach-Menziken-Burg), einem bananenfarbenen Saurer mit Jahrgang 1949, ging es zuerst nach Menziken. Ziel war die ehemalige Chrischona-Kapelle, heute Heimat des Tabak- & Zigarren-Museums. «Welcome to Tobaccoland», begrüsste uns Monika Villiger.