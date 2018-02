Wurde ein solcher Abtausch im Suhrental schon einmal realisiert?

Meines Wissens ist dies noch nicht vorgekommen. Es ist aber von der kantonalen Raumplanung her gewünscht. Es wäre bestimmt auch Überzeugungsarbeit nötig, weil die Gemeinde, die Land hergibt, sich benachteiligt fühlen könnte. Es müssten deshalb Instrumente entwickelt werden, die einen solchen Abtausch erleichtern. Der Vorteil liegt auf der Hand: Schafft man eine bebaubare Wohn- oder Arbeitsfläche, so profitieren von der Entwicklung auch die umliegenden Gemeinden.

Projekte wie die Überbauung von 11 Hektaren in der Hegmatte in Schöftland für die WSB-Anlagen lassen in der Bevölkerung Bedenken wegen des Kulturlandverlusts aufkommen. Wird das grüne Suhrental an die Bauentwicklung geopfert?

Tatsache ist, dass die WSB mehr Flächen benötigt und der Kanton die steigende Zahl seiner Einwohner unterbringen muss. Nur durch Verdichtung wird man das nicht erreichen, also braucht es Erweiterungen der Bauzone und zusätzliche Wohnschwerpunkte, die der Kanton festlegt. Sie setzen sich aus 70 Prozent Wohn- und 30 Prozent Arbeits- und Dienstleistungsfläche zusammen. Falls vom Kanton im Richtplan im Zusammenhang mit dem Hegmatte-Projekt ein «Wohnschwerpunkt Schöftland» ausgewiesen wird, dann verschwindet natürlich dieser Teil an Kulturland. Hier beginnt die Interessensabwägung. Wie hoch ist das öffentliche Interesse an der baulichen und wirtschaftlichen Entwicklung und wie hoch dasjenige an der Bewahrung der Grünflächen?

Viele Leute sehnen sich nach einem Entwicklungsstillstand. Ist dies eine realistische Vorstellung? Was wären die Konsequenzen?

Realisieren könnte man das. Der Kanton würde in diesem Fall den Wohnschwerpunkt einfach in eine andere Region verlegen. Doch damit würden auch die positiven Effekte verlagert, die mit dieser Entwicklung zusammenhängen: etwa potenzielle Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten oder Gesundheitsversorgung. Man muss beachten, dass Quartiere mit Einfamilienhäusern und grossen Gärten, die Familien anziehen würden, durch die verdichtete Bauweise seltener werden. Wird die Gegend für Familien unattraktiver, wären mögliche Folgen Überalterung, Schliessung von Schulen und Läden und allgemein weniger Leben im Dorf. Damit das Leben nicht ganz verschwindet, wären neben den Anstrengungen der Gemeinde viel Eigeninitiative der Dorfbewohner und gemeinsame Aktionen mit Nachbargemeinden nötig. Ein Suhrental mit demselben Grünflächenanteil wie heute würde also ziemlich sicher mit der Zeit überaltern und zur Schlafregion.

Was ist derzeit das grösste Problem aus der Sicht der regionalen Raumplanung?

Die Nutzungsplanungsprozesse sind seit der RPG-Revision kaum mehr berechenbar. Während die Gemeinden im Revisionsprozess ihrer Bau- und Nutzungsordung sind, ändern sich die Rahmenbedingungen durch Gesetzgebung und Richtplanung. Dies zwingt die Gemeinden, die Neuerungen kurzfristig in ihre Planung einzubeziehen. Da müssen sie während des Planungsprozesses ergänzend ein Leitbild erarbeiten, neue Vorschriften zu Gewässerräumen umsetzen und detaillierte Nachweise zur Innenentwicklung erarbeiten. So müssen die Pläne mehrmals überarbeitet und erneut zur Mitwirkung aufgelegt werden. Dies führt zu höheren Kosten, zieht das Verfahren in die Länge und verwirrt die Bewohner. Solche Änderungen gab es zwar schon immer, momentan haben sie aber vermehrt weitreichende Auswirkungen und sind vor allem für kleine Gemeinden unverhältnismässig.