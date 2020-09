Das sind die Wahlresultate aus dem Wynen- und Suhrental

In Schmiedrued wurde David Habegger (37) neu in den Gemeinderat gewählt. Er ersetzt Walter Brunner. Zuerst hatte sich niemand als Gemeinderat zur Verfügung gestellt. Auch Habegger hatte sich nicht als offizieller Kandidat angemeldet, entschied sich dann aber noch noch für eine Kandidatur und warb mittels Flugblättern. Er wurde mit 172 Stimmen deutlich gewählt, das absolute Mehr lag bei 131 Stimmen. Habegger, der seit März 2018 in der Gemeinde wohnt, war bisher Mitglied der Finanzkommission und muss dort nun ersetzt werden.

(diese Artikel wird laufend aktualisiert)