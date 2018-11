Egal ob Ein-, Zwei- oder Vierpersonenhaushalt. Obwohl die Gemeinde die an der Wintergmeind beschlossene Tariferhöhung dem beauftragten Rechnungssteller mitgeteilt hat, ist die Anpassung für die letzten zwei Jahre vergessen gegangen. Diese wurden nun in Rechnung gestellt. Was bisher mit 300 Franken pro Jahr zu Buche schlug, kostet nun doppelt so viel.

Das schmerzt vor allem Bewohner kleiner Haushalte. Verschiedene Personen sind auf den Gemeinderat zugegangen. Jetzt will er der jeweiligen Haushaltsgrösse besser Rechnung tragen und den Durchschnittsverbrauch an die jeweilige Personenzahl anpassen. Die Reglementsanpassung soll rückwirkend per 1. Januar 2018 gelten und hat zur Folge, dass die Gemeinde jährlich 25 000 Franken weniger an Abwasserbenützungsgebühren einnimmt.

Der Steuerfuss bleibt gleich

Gontenschwil budgetiert bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 112 Prozent mit einem Aufwandüberschuss von 74 960 Franken. (MEI)