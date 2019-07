Hauptact am Samstag ist die französische Musikgruppe KKC Orchestra. Sie verbindet Old School Hip-Hop mit Electro und pulsierendem Bass und kreiert so eine einmalige musikalische Energie.

Eingeläutet wird das Mutterschiff Open Air, wie in den letzten beiden Jahren, mit einem Kleinkunstabend am Donnerstag.

Zum 17. Mal hisst das «Mutterschiff» übernächste Woche in Menziken die Segel. Das Oberwynentaler Festival, ein Mekka für Kulturinteressierte verschiedener Genres, findet von Donnerstag bis Samstag statt (25. bis 27. Juli). Mit an Bord: eine einzigartige Atmosphäre, ein vielfältiger Musik-Mix und natürlich das betreute Kinderparadies.

Ikan Hyu sind zwei Musikerinnen aus Winterthur und nennen ihren eigenwilligen Sound kurzerhand «Elastic Plastic Future Space Pop». Laurent&Max, der diesjährige Act für das traditionelle Kinderprogramm am Samstagnachmittag, verwandeln Welthits in einfache Kinderlieder zum Mitsingen, und so wird aus «Let it be» kurzerhand «Znünibrot».

Noch acht Tage dauert es, bis das «Mutterschiff» ablegt. Bis dahin wird das Herzog-Areal seetauglich gemacht. Rund 25 Helfer bauen und dekorieren seit Dienstag auf dem Gelände die Tribünen, Bars und den Wasserfall. Neu hinzu kommt eine Lounge, wo man gemütlich die Festivalstimmung geniessen kann. Und natürlich wird die Lichtbeleuchtung wieder eine spezielle Überraschung, verspricht Viviane Weber: «Wir schaffen jedes Jahr zum Schiffsmotto eine einzigartige Festivalwelt».

Tickets können direkt an der Abendkasse gekauft werden. Das Komitee hofft, den letztjährigen Besucherrekord von 1700 Besuchern und Besucherinnen dieses Jahr wieder zu knacken.