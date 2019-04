Ein italienisches Wappen mit verschnörkeltem Schriftzug «Locorotondo». So sieht das neue Logo des «Loco Panorama-Restaurant und SkyBar Lounge» in Menziken aus. Hoch über Menziken, im 13. und 14. Stock des Alu-Hochhauses, feiert es am Samstag Eröffnung. Susan Locorotondo ist Geschäftsführerin des Betriebs und kein unbekanntes Gesicht in Menziken.

Die 47-Jährige war während eines Jahres Direktorin des «Glashaushotels». Diesen Job gab sie vor mehr als einem Jahr auf, weil sie eine neue Herausforderung annehmen wollte. «Aber als mir die Übernahme des Restaurants angeboten wurde, habe ich die Chance ergriffen», sagt sie. «So eine Location wie hier in Menziken findet man nicht häufig.»

Das Loco-Restaurant plus dazugehöriger Skybar ist Nachfolger des Panorama-Restaurants, das seit der Eröffnung des Glashaushotels im Jahr 2016 Gäste bediente. An der Einrichtung des Lokals hat sich nicht viel geändert. Noch immer hängen Versace-Tapeten an den Wänden, und auffällige Lampen dekorieren die grossen Räumlichkeiten.

Neu sind übergrosse Parfumflaschen, die Susan Locorotondo aufgestellt, oder Wasserflaschen, die die Firma Columbus mit dem «Loco»-Logo ausgestattet hat. Mehr verändern werde sich in der Skybar, verrät die Geschäftsführerin. Auf der Terrasse sollen Glasiglus aufgestellt werden, in denen die Gäste Villiger-Zigarren rauchen und Cognac oder Champagner schlürfen können.

«Ein bisschen verrückt wie ich»

Die Geschäftsführerin sitzt in einem der vielen, breiten Sessel des Restaurants und erzählt von ihren Zielen: «Das ‹Loco› soll für jeden ansprechend, nah bei den Leuten und bodenständig sein.» Sie wolle, dass das «Loco» ein vielseitiges, aufgeschlossenes Restaurant wird.