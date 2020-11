Das erste Ja auf dem Weg zur Fusion – trotz der energischen Diskussion

Gerne hätte der Gemeinderat von Menziken vom Souverän die Ermächtigung bekommen, das Landstück im Gebiet Bifang-Bromen zu verkaufen. Mit der Erteilung der Kompetenz, die drei Parzellen von insgesamt 1,87 Hektaren an einen geeigneten Interessenten zu verkaufen, hätten die Stimmberechtigten dem Gemeinderat grosses Vertrauen ausgesprochen.

Dieses Vertrauen wollte ihm die Gmeind am Mittwoch nicht zusprechen. Mit 43 Ja-Stimmen (67 Stimmbürger von total 3296 waren anwesend) wies sie das Geschäft an den Gemeinderat zurück mit dem Auftrag, ein Konzept zu erarbeiten, wie das Grundstück vom Käufer bewirtschaftet werden soll. Die Stimmen der Votanten zu diesem Thema gingen alle in dieselbe Richtung: Wie kann Menziken sicher gehen, dass der Käufer in absehbarer Frist baut und sich nicht als Investor entpuppt, der am Ende keine Arbeitsplätze schafft?

Die Erklärung von Gemeinderat Andreas Mäder, dass man vom potenziellen Käufer Sicherheiten fordere, dass gebaut wird, half nichts. Entsprechend frustriert zeigte sich Ammann Erich Bruderer (FDU) nach der Rückweisung. Es waren schon mehrere Kaufinteressenten auf den Gemeinderat zugekommen, sie hatten jedoch nicht die Zeit, um den Entscheid der Gemeindeversammlung abzuwarten. «Wir sind weiter handlungsunfähig», bemerkte Bruderer etwas verärgert.

Der schlechte Ruf von Burg eilt dem Dorf voraus

Nach dem Bifang-Bromen-Traktandum waren die Anwesenden keineswegs diskussionsmüde. Beim Kreditantrag von 105'000 Franken zur Fusionsabklärung mit Burg zeigte sich, welch schlechten Ruf Burg in der Region hat – vor allem der Finanzen wegen. «Burg hat ein Riesenproblem. Das Dorf ist defizitär, die Steuereinnahmen werden immer weniger – deshalb wollen sie wohl fusionieren», sagte einer der Votanten. So vieles sei sanierungsbedürftig in Burg, wer müsse das wohl nach einer Fusion bezahlen?