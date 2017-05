Formiert dank Schulfach

Doch eigentlich haben die Social-Media-Nutzer noch gar nichts gesehen. Denn erst im Probe-Estrich der Schule Schöftland, wo Gitarre, Saxofon, Schlagzeug und Keyboard die Band-Konstellation komplett machen, klingen die Songs richtig «fätzig». Zusammengefunden haben die Jungtalente dank des Schulfachs «Schulband» unter der Leitung von Musiklehrer Thomas Peyer. Seit 2014 proben sie in der heutigen Formation und spielen Stücke aus Pop und Rock gemäss Vorschlägen ihres Mentors oder eigenen Ideen. Auch bestehen bereits Ambitionen, eigene Lieder zu schreiben. Nina Rufer sollen schon einige Ideen im Kopf herumgeistern. An Bühnenerfahrung mangelt es den Teenagern aus Schöftland, Hirschthal und Muhen nicht: Bereits letztes Jahr nahmen sie am bandXaargau teil. Auch für Jugendfeste von Schöftland und Schlossrued wurden sie bereits gebucht.

Unter dem Namen «Flying Piranhas» treten sie schon eine Weile auf. «Wir mochten die Idee mit dem Wort ‹flying›», so Chris Erismann. «Schöftland würde euch gerne am 1. August engagieren», sagt Thomas Peyer nach der Probe. Das Datum bereitet Schwierigkeiten. Andere Hobbys werden auch noch gepflegt, andere Veranstaltungen stehen an. Man merkt: Es gibt für die jungen «Piranhas» noch andere Prioritäten neben Bandauftritten und Wettbewerben. So kann sich denn auch keiner von ihnen vorstellen, die Musik später zum Beruf zu machen. So wie jetzt als Amateur-Band weitermachen, wollen sie aber unbedingt.