Cup-Schlager «Ich bin harmlos!»: So verlief der Weg der rund 1000 Basel-Fans Rund 1000 Basel-Fans sind für den Cup-Knaller gegen den FC Aarau ins Brügglifeld gereist - die meisten von ihnen per Extrazug. Die letzten 1,5 Kilometer mussten sie zu Fuss gehen. Wegen Zwischenfällen in der Vergangenheit wurde die Strecke besonders gesichert.

Dieses Mal sind die Basler im Fan-Sektor geblieben. Marc Schumacher / freshfocus

Als der FC Basel vor acht Jahren in Aarau Meister wurde, stürmte ein Teil der Anhänger den Platz im Brügglifeld. Flaschen, Fahnenstangen und Pyros flogen, bis die Polizei einschreiten musste. Während des Spiels am Sonntagnachmittag wurden zwar Pyros von Fans beider Klubs gezündet, zu Ausschreitungen kam es aber nicht. Nach dem Schlusspfiff – der FC Aarau verlor nach Verlängerung mit 1:3 – am diesjährigen Spiel zwischen den beiden Klubs stellte sich die Polizei direkt auf das Fussballfeld. Die Basler Fans blieben dieses Mal aber innerhalb des Gast-Sektors und verliessen daraufhin das Stadion.

Bis die Gruppe von rund 1000 Fans in den Ahornweg eingebogen war, wurden die Aarau-Anhänger beim dortigen Stadionausgang nicht vom Gelände gelassen. «Sie haben doch gewonnen, jetzt sollen sie endlich nach Hause», sagte ein junger Mann immer wieder, während er rastlos hin und her lief. Durch einen engen Ausgang wurden die Zuschauerinnen und Zuschauer schliesslich aus dem Stadion gelassen.

Die Hunde bellten, die Sirenen waren aus

Der Versuch, Aarau- und Basel-Fans möglichst auseinanderzuhalten, wurde auf der Strecke bis zum Bahnhof immer wieder deutlich. Die vorgegebene Route für die Gäste wurde mit Absperrband gekennzeichnet. Trauten sich Besucherinnen und Besucher aus dem Baselbiet dennoch, in diese Strassen einzubiegen, wurden sie von einer Gitterwand und Polizeibeamten in Vollmontur gebeten zu warten, bis die Aarauerinnen und Aarauer, die in der Strasse dahinter liefen, vorbei waren. Der Grossteil der FCB-Fans lief ohne Zwischenfälle zusammen an den Bahnhof, dennoch waren einzelne Fans in den Quartieren um das Stadion anzutreffen. «Ich bin harmlos!», rief ein sichtlich angetrunkener Mann, der sich gerade hinter einem Busch erleichterte. Einige Anwohnerinnen und Anwohner beobachteten das Geschehen.

Beim Abbiegen vom Buchenweg in die Bachstrasse stiess ein Polizeiauto nach dem anderen zur Fan-Karawane, die das Trottoir und die Strasse gleichermassen nutzte. Aus einem Auto hörte man Bellen, in einem anderen waren Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur zu sehen. Die Sirene war bei allen Autos ausgeschaltet. Wegen der vielen Leute konnten sich die Fahrzeuge kaum schneller als die Fussgängerinnen und Fussgänger bewegen. Dennoch schaffte es ein betrunkener Fan, einem Polizeiauto vor die Nase zu laufen. Die Person im Auto drückte daraufhin auf die Hupe. Anstatt zu erschrecken, nervte sich der Fussgänger über die Lärmbelästigung. Er sagte: «Pssssssst!», und zeigte dabei immer wieder auf die fahrende Polizistin.

Strikt getrennte Wege, dasselbe Ziel

Zur selben Zeit wie die letzten Fans erreichten die Polizeiautos den Bahnhof. Mittlerweile waren bereits etliche Aarau- und Basel-Fans dieselbe Treppe hinuntergelaufen. Eine junge Frau hielt fest: «Jetzt haben sie so einen Aufwand betrieben, um die beiden Fangruppen auseinanderzuhalten, und am Ende sind trotzdem alle auf einem Haufen.» Bis auf einen Basel-Fan, der einen Polizisten vermehrt zum «eins gegen eins» aufforderte – der Polizist lehnte dankend ab –, verlief aber auch dieser Abschnitt bis Redaktionsschluss problemlos. Am Bahnhof wartete bereits der Extrazug für die Gäste. In einem solchen waren die meisten um 14 Uhr nach Aarau gekommen, wo sie auf der gesamten Strecke bis zum Stadion sangen und fleissig Sticker an Verkehrsschilder und Strassenlampen klebten. «Es hat nie zu viele Stickers an einer Lampe», lehrte ein Fan seinen Sohn, während er ihm immer grössere Aufkleber in die Hand drückte.

Zufrieden mit ihrer Leistung auf und neben dem Feld, stieg der Grossteil der Basel-Fans in den Extrazug. Anders als 2014, als ein 24-Jähriger schwer am Kopf verletzt wurde, erinnerten neben dem Cup-Aus so bald nur noch die Kleber an die Präsenz der rund tausend FCB-Fans.