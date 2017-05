Seit drei Wochen ist das «City» wieder offen. Das Restaurant-Café war 60 Jahre lang bekannt für seine Süssigkeiten und seine Papageien. Jetzt ist das Café eine Bar, in welcher man sich zum Feierabendbier oder im Ausgang trifft. Die Gäste staunen, wenn sie das Lokal zum ersten Mal wieder betreten: Die Bar ist in edlen Grautönen gehalten, die gemauerten Windfänge und Zwischenwände sind weg, stattdessen sorgt ein Podest für eine Unterteilung. «Das Feedback ist toll», erklärt Carmen Hochsprung, die neue Wirtin, strahlend. «Es kommen auch viele ältere Leute, die vorher schon häufig das ‹City› besuchten, und es gefällt ihnen.» Nur einen Einrichtungsgegenstand hat sie von den Vorgängern Marlis Rüssli-Willimann und Peter Willimann übernommen: Ein Kronleuchter, der vorher im Eingangsbereich hing, wurde restauriert und hat im Raucherbereich ein neues Plätzchen gefunden.

Gefeiert wird später

Still und ruhig hat Carmen Hochsprung das Lokal eröffnet, eine Einweihungsparty ist für den Sommer geplant. «Es muss sich zuerst alles einspielen, die Bedienung auch unter Stress stets freundlich und angenehm sein», erklärt die 37-Jährige. Die Bar bietet vollen Restaurantservice, die Tischchen werden bedient und auch bei vollem Haus soll Zeit für ein Schwätzchen bleiben. «Im ‹City› sollen sich alle Altersgruppen wohl fühlen und es stört mich nicht, wenn jemand zwei Stunden vor einer Cola sitzt», sagt die Wirtin.

Die Bar hat jeweils von Dienstag bis Samstag ab Viertel vor fünf am Abend geöffnet. Am Sonntag und Montag will Carmen Hochsprung Zeit haben für ihre beiden Kinder. Eine kleine Snackkarte ergänzt das Getränkeangebot, bei welchem die Gastgeberin viel Wert auf guten Wein und Whisky legt. Im Sommer wird ein Grillmeister für Abwechslung auf dem Teller sorgen.

Die Jukebox läuft bereits

Pläne hat die neue Wirtin Carmen Hochsprung viele, einige sind bereits verwirklicht, andere wird sie nach und nach angehen. Bereits heute können die Gäste Sportübertragungen miterleben, der Billardtisch im Untergeschoss soll später wieder in Betrieb genommen werden. Musikwünsche erfüllt eine Jukebox, in Zukunft könnten auch Bands auftreten. Und am Klavier, das zurzeit bloss dekorativ in einer Ecke steht, sitzt vor Carmen Hochsprungs geistigem Auge ein Pianist und unterhält die Gäste mit Livemusik.