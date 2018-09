Erst wenn der Regierungsrat die Satzungen der Oberstufen Kreisschule aargauSüd genehmigt hat, können die neugewählten Gremien aktiv werden. Diese stehen in den Startlöchern – die planerischen Vorarbeiten werden jetzt gestartet. Der Kreisschulrat hat sich Anfang September konstituiert, die Kreisschulpflege wurde in den vergangenen Wochen von diesem gewählt.

Sie ist erst 31 Jahre alt. Wurde schon mit 18 Jahren Mutter und ist nun die erste Präsidentin der neuen Oberstufen-Kreisschule aargauSüd: die Unterkulmerin Christina Camadini (SVP). Angesprochen auf ihr Alter – was sie regelmässig werde – entgegnet die junge Frau selbstbewusst: «Ich weiss, was ich kann und ich habe mittlerweile gelernt, dass ich mich wegen meines Alters nicht ständig beweisen muss.» Wer annimmt, die neue Präsidentin sei in der neugewählten siebenköpfigen Schulpflege (Exekutive) die Jüngste, hat weit gefehlt. Zwei von ihren neuen Kolleginnen und Kollegen sind noch jünger.

Christina Camadini war bisher bereits in der Schulpflege aktiv und seit 2014 Mitglied der Kreisschulpflege Mittleres Wynental. Seit Anfang 2015 ist sie deren Vizepräsidentin. Als Mutter von drei schulpflichtigen Kindern war für Camadini schnell klar, dass sie auch in der neuen Kreisschulpflege eine aktive Rolle übernehmen möchte. «Ich will dabei mithelfen, die Weichen der Kreisschule aargauSüd zu stellen», beschreibt sie ihre Motivation für die Bewerbung beim Gemeinderat Unterkulm. Camadini sei bereits im Vorfeld bei gewissen Vorarbeiten dabei gewesen und motiviert, weiterzumachen.

Präsidentin einer Gross-Schule

Auf Camadini wartet nun ein Berg voller Arbeit. Die künftige Kreisschule aargauSüd wird rund 150 Lehrpersonen und 1000 Schüler zählen. «Es ist eine grosse Herausforderung, aber ich freue mich sehr auf die spannende Arbeit zusammen mit der neuen Kreisschulpflege», sagt sie. Diese müsse nun die neuen Führungsstrukturen planen und könne momentan halt nur theoretisch Arbeiten. Sobald der Regierungsrat den Startschuss gebe, gelte es Ernst. Die Kreisschulpflege bestimmt unter anderem die Schulleitung, die Standort- oder Stufenleiter, die Schulsozialarbeitenden sowie die Schulverwaltungs-Mitarbeiter.

Die gebürtige Luzernerin hat ein Bürofachdiplom (Abschluss mit Bestnote). Sie lebt mit ihrem Partner seit 2007 in Unterkulm. Er ist Leiter des Bezirksgefängnisses in Unterkulm. Die drei gemeinsamen Töchter im Alter von 8, 11 und 13 Jahren besuchen in Unterkulm und Oberkulm die Schule. Seit 2015 betreibt Christina Camadini ein kleines Bed and Breakfast auf dem Böhler.

Damit Camadini die neuen Aufgaben – nebst den parallel laufenden Arbeiten als Vizepräsidentin der Kreisschulpflege Mittleres Wynental – auch gewissenhaft übernehmen kann, ist sie auf die Mitarbeit der ganzen Familie angewiesen: «Mein Partner hält mir zu Hause den Rücken frei und kümmert sich um die Kinder, wenn ich an Sitzungen bin», so Camadini. Die Töchter wissen jedoch noch nicht, dass ihr Mami nun die Präsidentin der neuen Schulpflege ist. «Es ist mir wichtig, dass ich Amt und Familie trennen kann.»