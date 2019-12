«Chaos Chinoise» in der Metzgerei Sandmeier: Wenn 1500 Bestellungen abgeholt werden

Die Metzgerei Sandmeier in Kölliken hat kurz vor Weihnachten viel zu tun. Die Aargauer wollen am Morgen vor Heiligabend die wichtigste Zutat für ihr Festtagsmenü abholen: Das Fleisch fürs Fondue Chinoise. 1500 Bestellungen gehen innert zwei Tagen über die Theke. Das bedeutet viel Arbeit für die Metzgerei-Mitarbeiter. Es herrscht also quasi «Chaos Chinoise».