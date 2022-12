Burg «Wir waren ein super Team»: Als Chef hat sich der scheidende Gemeindeammann nie gesehen Zeit, Energie und viel Herzblut hat Marcel Schuller investiert. Ende Jahr gibt er sein Amt als Gemeindeammann auf der Burg ab. Er sagt, warum die Gemeinderatssitzungen manchmal länger dauerten, welches das Dauerthema war, welcher Wermutstropfen bleibt und was er künftig sicher vermissen wird.

Weitreichende politische Entscheidungen muss er keine mehr treffen. Vielmehr gilt es abzuschliessen mit dem Amt, das ihn während zwölf Jahren gefordert, ihm aber auch viel Freude bereitet hat. Ende Jahr tritt Marcel Schuller zurück als Gemeindeammann auf der Burg. Per Anfang 2023 fusioniert die Gemeinde mit Menziken.

Der 53-Jährige setzt sich an diesem kalten Wintermorgen an das obere Ende des langen Holztisches im Sitzungszimmer im ersten Stock des Gemeindehauses. Gut gelaunt blickt er zurück, offen, unkompliziert, immer wieder mit einem Schmunzeln. «Ich bin dankbar, durfte viele tolle Menschen treffen. Ich habe keine Minute bereut.»

Taktschlag ist ganz anders in Privatwirtschaft

Nach Turbulenzen um den damaligen Gemeindeammann war Marcel Schuller gewählt worden – als totaler Neuling, wie er sagt. Als früheres Mitglied der Finanzkommission habe er dieses Amt nicht gesucht. Die Argumente seiner ältesten Tochter hätten ihn aber überzeugt: Anstatt zu kritisieren, habe sie gesagt, solle er Verantwortung übernehmen. Dieses Mitgestalten, sagt Schuller, werde ihm künftig sicher fehlen.

Als Zugezogener – «ich bin Heimweh-Luzerner, aber hier ist mein Zuhause» – habe er unbefangen starten können. Nach Burg gekommen war er vor rund 20 Jahren auf der Suche nach einem bezahlbaren Eigenheim für die Familie mit den vier Kindern. Mit einem Lachen erinnert er sich an seine erste Gemeinderatssitzung. Mit einem Stapel Papier vor sich habe er keine Ahnung gehabt, wie er diese leiten müsste. Sein grosses Glück sei der langjährige Gemeindeschreiber Viktor Würgler an seiner Seite gewesen. «Er hat mich unterstützt, von seinem Wissen konnte ich profitieren.» Schnell habe er lernen müssen, dass es auf einer Gemeinde viel, viel langsamer vorwärtsgehe als in der Privatwirtschaft, fügt Schuller an. Er arbeitet als Projektleiter im Gesundheitswesen bei der international tätigen GE Healthcare Digital, ist verantwortlich für millionenteure Vorhaben. «Da ist der Taktschlag ganz anders.»

Aber: «Der Gemeinderat war ein super Team», hält er fest. Das Herzblut und die Verbundenheit mit der Gemeinde seien ihre Motivation gewesen. «Wir haben grosses Vertrauen aus der Bevölkerung gespürt.» Dass die Behördenmitglieder parteilos waren, bezeichnet Schuller als Vorteil. «Wir alle waren Sachpolitiker.» Sämtliche Dossiers seien im Plenum besprochen worden, alle hätten ihre Sichtweisen einbringen können. Auch wenn die Sitzungen dadurch einmal etwas länger dauerten, wenn auf das Feierabendbier verzichtet werden musste: Schuller schätzte die Kollegialität, die offenen, auch einmal kontroversen Diskussionen – stets aber auf Augenhöhe. Als Chef habe er sich nie gesehen. «Das ist gar nicht mein Ding.» Als zwei Gemeinderatsmitglieder krankheitshalber eine längere Zwangspause einlegen mussten, habe dieser Ausfall problemlos aufgefangen werden können, denn: «Alle hatten Einblick in alle Geschäfte.» Schuller selber musste sich im Jahr 2021 einer grösseren Herzoperation unterziehen.

Die Finanzen waren ein Dauerthema

Bei seinem Amtsantritt sei ein grosser Investitionsbedarf vorhanden gewesen, blickt er zurück, etwa in Sachen Infrastruktur mit Wasser, Abwasser, Strassen und Turnhalle oder die Räumlichkeiten für die Bibliothek. Der Standort im Luftschutzkeller sei für ihn ein No-Go gewesen. «Mittlerweile sind wir hervorragend aufgestellt.»

Bei der Revision der Bau- und Nutzungsordnung sei dem Gemeinderat bewusst geworden, dass Burg als Wohngemeinde gestärkt werden soll, fährt Schuller fort. Die Entwicklung, fasst er zusammen, sei erfreulich verlaufen. «Es hat sich einiges bewegt.» Ein Bauboom habe eingesetzt, die Bevölkerung sei angewachsen auf über 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, gezählt werden könnten heute über 100 Schülerinnen und Schüler. Einziger Wermutstropfen sei das Dorfzentrum, das nicht realisiert werden konnte. «Das hat mich enttäuscht», räumt Schuller unumwunden ein. «Ich hätte gerne einen Ortskern gehabt, der diesen Namen verdient.»

Geld, Geld, Geld, antwortet der scheidende Gemeindeammann auf die Frage nach den Herausforderungen. Der Steuerertrag sei eher bescheiden, viele Kosten seien gebunden. «Es gab Jahre, da hatten wir nur rund 170’000 Franken zur freien Verfügung.» Der Gemeinderat habe sich deshalb Gedanken darüber gemacht, wie die Kosten tief, die Administration möglichst schlank gehalten werden kann. «Das war der Auslöser für die Fusionsabklärungen.» In verschiedenen Bereichen – von der Verwaltung über die Feuerwehr bis zur Spitex – hätten bereits Partnerschaften bestanden, habe sich die Zusammenarbeit bewährt. «Das waren gute Voraussetzungen. Die Mehrheit der Bevölkerung hat unsere Argumente nachvollziehen können.» Der Fusionsprozess sei dann mit wenig Widerstand und – trotz Corona – zügig in knapp zwei Jahren abgeschlossen worden. «Wir können auf einem guten Fundament in die neue Ära starten», ist Schuller überzeugt. Burg bleibe Burg, versichert er. Die Eigenheiten – er erwähnt die Maibäume, den 1.-August-Brunch oder das Dorffest mit Open-Air-Kino – werden erhalten.

Für die Kulturkommission hat er schon ein paar Ideen

Der Zeitpunkt für seinen Rücktritt habe seit längerem festgestanden und sei ideal – nicht nur aus Sicht der Gemeinde. Auch in seinem Privatleben sei 2023 ein Jahr der Neuorientierung, führt Schuller aus. «Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt.» Es sei schön, weniger Verpflichtungen und mehr Freiräume zu haben, die Verantwortung abgeben zu können. Einsetzen will er sich künftig in der Kulturkommission. Mit Menziken, freut er sich, bestehe ein Riesenpotenzial. Er habe schon zwei, drei Ideen.

Zusammen mit Marcel Schuller aus dem Gemeinderat austreten werden Vizeammann Hans-Peter Steiner und Gemeinderätin Susanne Schneider. Die beiden heutigen Burger Gemeinderäte Ursula Friederich und Hanspeter Boller ergänzen neu den Gemeinderat Menziken. Welchen Wunsch hat Schuller für die fusionierte Gemeinde? «Dass die Menziker und die Burger Bevölkerung verstehen, dass sie zusammen stärker sind, dass sie voneinander profitieren können, dass sie eine einzigartige Chance haben, eine gesunde Gemeinde zu gestalten.»