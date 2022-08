Burg Nur noch Schritttempo innerorts: Dorfzentrum soll kurz vor der Fusion noch zur Begegnungszone werden Wenn es nach dem Gemeinderat geht, soll im Dorfkern von Burg bald höchstens noch 20 km/h gefahren werden. Für die Einführung von Tempo 30 auf dem gesamten Gemeindegebiet reicht die Zeit bis zum Zusammenschluss mit Menziken derweil nicht mehr.

Das Dorfzentrum von Burg soll zur Begegnungszone werden, wenn es nach dem Gemeinderat geht. Rahel Plüss

(24.03.2017)

Enge Strassen, verwinkelte Gassen. Das Dörfchen Burg hat seinen eigenen Charme. So romantisch das auch klingen mag, die verschiedenen Verkehrsteilnehmer stellt die unübersichtliche Strassenführung vor Herausforderungen. Dem will der Gemeinderat nun entgegenwirken. Er verfügt neu eine Begegnungszone im Dorfkern. Die geplante Verkehrsbeschränkung liegt seit heute Freitag öffentlich auf.

Konkret soll im Dorfzentrum neu Tempo 20 gelten, dies zwischen den Parzellen 99 ab Verzweigung Hintergass und 203, wo die Dorfstrasse in die Hauptstrasse mündet. Dort sollen Tafeln installiert werden, die auf die Begegnungszone, respektive auf der Gegenseite auf deren Ende, hinweisen. Ebenso beim Spittelgässli bei Parzelle 206 und an der Hamärtstrasse bei Parzelle 175.

Arbeitsgruppe habe sich intensiv mit der Thematik beschäftigt

Gründe, weshalb sich der Gemeinderat nun zu dieser Massnahme entschieden hat, gebe es mehrere, wie Gemeindeschreibern Maria Pia Huber ausführt. Einer davon sei das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung, aber auch die rege Bautätigkeit im Dorf und der entsprechende Bevölkerungszuwachs. Mittlerweile würden über 100 Kinder den Kindergarten und die Primarschule auf der Burg besuchen.

Aus der Bevölkerung seien mehrere Vorstösse zur Verbesserung der Verkehrssituation eingegangen, so Huber. Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe habe sich aufgrund dessen schon seit längerem intensiv mit dem Verkehrskonzept der Gemeinde auseinandergesetzt. Durch die Pandemie hätte sich dies jedoch verzögert. Einige Vorschläge wurden dennoch bereits umgesetzt, so etwa die Markierung des Rechtsvortritts an der Hauptstrasse. Die explizite Markierung habe bereits dazu beigetragen, besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer, also Kinder und gehbeeinträchtigte Menschen, besser zu schützen, so Huber.

Verkehrsberuhigung zielt vor allem auf Durchgangsverkehr ab

An der Dorfstrasse soll nun also noch stärker in die Verkehrsfreiheit eingegriffen werden. Das mache aber Sinn. Huber ist überzeugt:

«Ein Zentrum soll auch ein Ort sein, in dem sich die Menschen wohlfühlen und auch einmal einen Schwatz abhalten können.»

Zwei Spielplätze, ein Pärkli und der Dorfladen befinden sich im besagten Gebiet. Derzeit gilt auf dem Strassenabschnitt noch eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Aber: «Der grösste Teil fährt jetzt schon mit reduzierter Geschwindigkeit durchs Dorf», sagt Huber. «Die Burgerinnen und Burger wissen, dass hinter jeder Hausecke plötzlich ein Ball auf die Strasse rollen könnte – und ein Kind dahinter, das ihm nachrennt.»

Die Massnahme richte sich denn auch vornehmlich an ortsunkundige Fahrzeuglenkerinnen und -lenker, den Durchgangsverkehr also. Zu einem Unfall sei es zwar auf dieser Strecke bislang noch nicht gekommen. Aber: «Man muss ja nicht warten, bis es so weit ist», sagt Huber.

Auch Eltern-Taxis dürfte so der Garaus gemacht werden

Nicht Grund für die Massnahme, aber dennoch ein gewünschter Nebeneffekt sei das Unterbinden von Eltern-Taxis, die auch in Burg immer öfter zum Problem werden. Künftig darf nämlich in der Begegnungszone, die unweit des Schulhauses liegt, nur noch auf den markierten Parkfeldern parkiert werden.

Zwei zusätzliche blaue Parkfelder kommen dafür auf der Dorfstrasse entlang der Liegenschaften Schulstrasse 1 und Schlossgartenweg 2 dazu. Ebenso sollen die drei Parkplätze vor dem Dorfladen bei der Parzelle 60/102 gelb markiert und mit dem Zusatz «nur für Kunden Sommi, 19–07 Uhr gestattet» signalisiert werden.

Ebenfalls ein Vorschlag der Arbeitsgruppe Verkehrskonzept war, nebst der Begegnungszone im Dorfzentrum, übrigens die flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf dem gesamten Gemeindegebiet bis auf die Hauptstrasse. Dieses Projekt sei zwar auch abgeschlossen, die erforderlichen Berichte und Gutachten würden vorliegen. Allerdings sagt Huber:

«Die Zeit für die Umsetzung würde schlichtweg nicht mehr reichen bis zur Fusion mit Menziken.»

Mit dem Thema werde sich künftig der Gemeinderat der Grossgemeinde auseinandersetzen müssen.

Gegen die Begegnungszone im künftigen Dorfteil von Menziken kann bis zum 26. September Einsprache zuhanden des Burger Gemeinderats gemacht werden. Da das Projekt mit überschaubarem finanziellem Aufwand verbunden ist und daher über das ordentliche Budget abgerechnet werden kann, ist keine Zustimmung der Gemeindeversammlung nötig.