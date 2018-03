Das Projekt «Bühni frei» im Saalbau in Reinach geht morgen in die zweite Runde. Letztes Jahr stand die Veranstaltung für Nachwuchstalente unter dem Motto Comedy, dieses Jahr wird Musik grossgeschrieben. «Unplugged» stehen am Freitag ab 20 Uhr vier Künstler auf der Bühne und geben ihre aktuellen Songs zum Besten.

Das Publikum darf sich auf drei Nachwuchstalente und eine altbekannte Künstlerin freuen, die eine bunte musikalische Mischung mitbringen.

Unter anderem tritt das Geschwisterduo SilverBlue aus Menziken auf: Daniela und Michael Heiniger haben in Reinach praktisch ein Heimspiel. Auch die «Band-X»-Gewinner vom letzten Jahr, Dennis Kiss & The Sleeper aus Baden, werden im Saalbau auftreten.

«SRF 3 Best Talent» Tobias Carshey aus Zürich bringt den Zuschauern Neo-Folk mit seiner rauen Stimme näher. Unterstützt werden die Nachwuchstalente von Special Guest Mia Aegerter («So wie i bi»), die am 26. Mai ihr neues Album «nichts für feiglinge» herausbringt.

Tickets sind im Vorverkauf unter www.saalbau-reinach.ch erhältlich.