Christian Adrian Michel (1912–1980) war ein genialer Tüftler. Er lebte im Ruedertal, hatte eine kleine Fabrik in Schiltwald und war in jenem Schulhaus zur Schule gegangen, das später dem ebenso genialen Schriftsteller Hermann Burger als Schauplatz für seinen Roman «Schilten» diente. Im Gegensatz zu den Figuren in Burgers Roman war Adrian Christian Michel jedoch real existierend. Und seine Erfindung, die ihn beinahe reich und berühmt gemacht hätte, war es auch. Aber sie hätte dennoch gut in das Burgersche Erzähluniversum gepasst: Michel erfand die weltweit einzigartige «Brieftauben-Panorama-Kamera».

Die 1937 patentierte Kamera war nur gerade 70 Gramm schwer. Sie wurde speziell ausgebildeten Brieftauben mit einem ebenfalls von Michel entwickelten aerodynamischen Traggestell vor die Brust gehängt. «Es können hierfür jedoch nur trainierte Tauben verwendet werden», warnte Michel in der Bedienungsanleitung zu seiner Kamera. Gut geschulte Brieftauben brachten denn auch Luftaufnahmen von aussergewöhnlicher Bildschärfe von ihren Flügen zurück.

Eine Uhrenfabrik im Ruedertal

Um 1900 war das Ruedertal ein armes Tal. Ausserhalb der Landwirtschaft gab es kaum Arbeitsplätze. In Schmiedrued wurde Gemeindeammann Albert Hunziker aktiv. Eine Uhrenfabrik würde dem Dorf guttun, erkannte er und fragte die Firma Adolf Michel SA in Grenchen an, ob sie im Weiler Schiltwald eine Filiale eröffnen möchte. Die Firma war einverstanden, stellte aber Bedingungen: Kostenloses Bauland, Strom und Wasseranschluss sowie ein Fabrikgebäude. Die Schmid-rueder gingen den Handel ein. Bereits ab 1914 wurden in der von den Dorfbewohnern finanzierten und gebauten neuen Fabrik Uhrwerke hergestellt. Betriebsleiter war Adrian Othmar Michel, der mit seiner Familie von Grenchen nach Schiltwald gezogen war. 1921 erwarb er von seinem Onkel Adolf Michel die Schiltwalder Filiale der Uhrenfabrik, die mehr schlecht als recht lief. Die Fabrik hiess jetzt «Adrian Michel, Ebauches et Finissage». Weil Not am Mann war, trat Adrian Christian Michel mit 19 Jahren in den väterlichen Betrieb ein. Er hatte die Bezirksschule besucht und die Handelsschule in Neuenburg, aber er hatte keinerlei technische Ausbildung. Dennoch fiel er sofort mit seinen unkonventionellen Ideen auf; er erkannte, dass die Fabrik seines Vaters diversifizieren musste, wenn sie überleben wollte. So stellte man in Schiltwald schon bald neben den Uhrwerken auch Veterinärartikel her.

Die Firma hiess jetzt «Adrian Michel, Uhrwerke und Spezialapparate».