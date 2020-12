Brandstiftungen in der Tiefgarage: Treiben Feuerteufel ihr Unwesen im Quartier?

In der Tiefgarage eines Wohnquartiers in Unterkulm wurden vor einer Woche mehrere Brände gelegt. Mehrere Pneus und Velos standen in Flammen. Das berichtet Hausabwart Nino Chouchene dem Regionalsender Tele M1.

«Wenn hier fünfzig Autos anfangen zu brennen», so Chouchene, «dann braucht es mehr als vier oder fünf Feuerwehrautos.» Glücklicherweise konnte durch das beherzte Eingreifen eines Mieters das Schlimmste verhindert werden. Der Mieter, der selbst Polizist sei, habe sofort zu löschen begonnen und dann die Feuerwehr informiert. Diese brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Wie der Hausabwart von Anwohner gehört habe, sollen zwei Personen nach dem Brand geflüchtet sein. In der Garage konnte ein Kanister mit einer brennbaren Flüssigkeit gefunden werden. Die Polizei hat darum Ermittlungen aufgenommen. «Es haben Gegenstände gebrannt, die nicht einfach so in Brand geraten», sagt Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gehe die Polizei davon aus, dass Jugendliche die Gegenstände mutwillig in Brand gesetzt haben.

Nun fürchten Anwohner, dass Feuerteufel ihr Unwesen im Quartier treiben könnten. Um in die Tiefgarage zu gelangen, braucht es allerdings einen Schlüssel. Gut möglich also, dass die mutmasslichen Täter selbst im betroffenen Haus wohnen.