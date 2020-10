Borer: «Mir passt der Stil von Andreas Glarner nicht immer, aber ich greife ihn nicht persönlich an»

Frau Borer, was für Reaktionen haben Sie zu Ihrem kritischen Beitrag über den Zustand der SVP erhalten?

Zum grössten Teil positive, denn bei uns im Bezirk kommt der Ton, der von der Kantonalpartei und von der SVP Schweiz angeschlagen wird, nicht immer gut an. Es gibt Ortsparteien, deren Vertreter nicht mehr an Parteiversammlungen teilnehmen, weil sie nichts mehr mit der SVP Aargau zu tun haben wollen. Ich habe heute Anrufe von ehemaligen SVP-Wählern erhalten, die mir gratuliert haben, und ich hatte sogar eine Person am Telefon, die noch nie SVP gewählt hat, jetzt aber unsere Liste einwirft.

Warum haben Sie nicht direkt mit Andreas Glarner das Gespräch gesucht?

Ich habe Andy Glarner in meinem Beitrag nicht direkt persönlich angegriffen, sein Name kommt in meinem Statement nirgends vor. Und ich möchte festhalten, dass ich mit Andy Glarner persönlich kein Problem habe. Dass die AZ meine Kritik auf ihn bezieht, war fast anzunehmen. Aber es ist mir wichtig zu betonen, dass es nicht meine Absicht war, ihn anzugreifen.

Trotzdem kommt aus dem Schreiben klar heraus, dass Sie den Stil von Andreas Glarner nicht gutheissen.

Mir passt sein Stil nicht immer, das sage ich offen und dazu stehe ich auch. Aus meiner Sicht hatte er am Anfang, nachdem er das Präsidium der SVP Aargau übernommen hatte, einige gute Auftritte. Das habe ich ihm damals auch gesagt, denn er kann durchaus staatsmännischer auftreten und hat das Format, um unsere Partei in die Zukunft zu führen. Er ist ein intelligenter Mensch und ein guter Redner – aber er hat auch ein hitziges Temperament und bedient sich einer Sprache, die ich nicht immer gut finde.