Der grosse Schriftsteller Hermann Burger ( «Schilten», «Lokalbericht») besuchte die Schule. Der «Musteraargauer» Karl Gautschi (77) unterrichtete an ihr 38 Jahre lang Deutsch und Geschichte. Die Bezirksschule Menziken hat eine aussergewöhnliche Vergangenheit – auch weil sie bis 1951 eine reine Mädchenschule war. Die Knaben gingen in Reinach in die Bez.

Die Bezirksschule Menziken ist 1896, also vor 120 Jahren, gegründet worden. Sie entstand aus der seit 1863 bestehenden Fortbildungsschule für Mädchen. Schon 1977 bildete Menziken ein Oberstufenzentrum mit Bezirks- Sekundar- und Realschule. Die Bez befindet sich seit vielen Jahren in einem Überlebenskampf. So sprach 2004 der der damalige Bildungsdirektor Rainer Huber im Oberwynental vor und erläuterte ein Sparprogramm des Regierungsrates. Gemeindeammann Jörg Zubler signalisierte damals Kampfbereitschaft: «Der Gemeinderat Menziken setzt sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln ein, den Bez-Standort zu erhalten.»

Die Bezirksschule hatte zu der Zeit noch sieben Abteilungen (Klassen). Heute sind es noch drei – also nur noch je eine pro Jahrgang (die Bez dauert neu drei Jahre). Und die Zahl der Schüler ist auf insgesamt 57

