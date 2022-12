Bezirksgericht Kulm Wegen einer Gesetzesänderung erhalten Wiederholungstäter jetzt «Strafrabatt» – Gerichtspräsident findet das «grotesk» Ein 62-jähriger Mann wurde bereits zum zweiten Mal dabei erwischt, wie er in angetrunkenem Zustand Auto gefahren ist. Nach einer bedingten Strafe beim ersten Mal ist die unbedingte nun deutlich tiefer. Warum?

Das Bezirksgericht Kulm musste die Strafe des Wiederholungstäters faktisch verringern. Pascal Bruhin

Im Dezember des vergangenen Jahres ist Martin (Name geändert) von Unterkulm nach Schöftland gefahren, um einzukaufen. Dies, obwohl ihm ein paar Monate zuvor der Führerschein entzogen wurde. «Ein Freund wollte mich abholen, er kam aber nie und ich wollte einkaufen gehen», sagt er zu Bezirksrichter Christian Märki. Auf dem Weg zurück ist Martin zudem das Handy zu Boden gefallen. Beim Aufheben kam er von der Strasse ab und fuhr in einen Gartenzaun.

Ohne die Polizei oder die Hauseigentümer zu informieren, fuhr Martin wieder nach Hause. «Ich habe gesehen, dass niemand da wohnt», sagt er vor dem Bezirksgericht Kulm. Nach einer Drittmeldung wurde die Polizei auf Martin aufmerksam. Noch am selben Abend wurde der 62-Jährige auf seine Fahrfähigkeit überprüft. Das Resultat, nachdem er zuerst versuchte, sich dem Atemalkoholtest zu entziehen: ein Alkoholpegel von 0,7 Promille.

Rückfällige Täter werden bevorteilt

Im Jahr 2018 wurde er wegen ähnlicher Vergehen schon einmal verurteilt. Damals zu einer Geldstrafe von 360 Tagessätzen zu je 50 Franken, die höchstmögliche Anzahl an Tagessätzen. Eine solche Strafe wäre heute gar nicht mehr möglich. Nach einer Gesetzesrevision wurde das Maximum einer Geldstrafe auf 180 Tagessätze festgelegt.

Die Rechtsänderung kann sich laut Bundesgericht zum Vor- oder Nachteil für die Beschuldigten entwickeln. Im Basler Kommentar wurde jedoch festgehalten:

«De facto werden die rückfälligen Täter bevorteilt.»

So auch Martin, der unter anderem wegen Fahren in fahrunfähigem Zustand, Verletzung der Verkehrsregeln und Fahren ohne Berechtigung vor dem Bezirksgericht Kulm stand. Für seine Vergehen erhielt er eine Busse von 1200 Franken und die höchste Geldstrafe – neu 180 Tagessätze. Das neue Gesetz stellte sich für ihn als enormer «Strafrabatt» heraus, wie Gerichtspräsident Christian Märki bei der Urteilsverkündung festhielt.

«Groteske Folge dieser Gesetzgebung»

Dies vor allem, weil die Revision auch festhält, dass das Gericht eine Gesamtstrafe verfügen muss, wenn die Strafen für die erste und die zweite Tat gleicher Art sind. Konkret auf diesen Fall bezogen heisst das, dass die bedingte Strafe von 360 Tagessätzen zu je 50 Franken widerrufen wird. Die neue Strafe, also 180 Tagessätze à 110 Franken, entspricht bereits dem neuen Maximum. Die neue Gesamtstrafe kann also gar nicht höher sein, was bedeutet, dass die erste Strafe faktisch gestrichen wird. «Das ist die groteske Folge dieser Gesetzgebung», so Gerichtspräsident Märki.

Seit der Gesetzesrevision kommen Fälle wie dieser immer wieder vor. Dies, weil der Wortlaut des Gesetzes sehr klar ist und es so keinen Ermessensspielraum gibt. Laut Kommentar des Bundesgerichts im Januar 2019 habe sich die Bildung einer Gesamtstrafe bei einem Widerruf gesamthaft aber als «wenig sachgerecht» erwiesen. In den parlamentarischen Beratungen sei die Änderung dennoch ohne inhaltliche Diskussion angenommen worden.

«Das heisst, die 360 Tagessätze sind gestrichen?», fragt Martin leicht verwirrt. Märki erklärt, dass die vorherige Strafe in die neue inkludiert ist. «Sie profitieren also von dieser wenig gelungenen Gesetzesrevision.» Zur Geldstrafe kommt eine Busse von 1200 Franken und rund 800 Franken Untersuchungs- und Verfahrenskosten.