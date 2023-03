Bezirksgericht Kulm «Skrupellos» – Gefängnisstrafe, weil er seinen Arbeitgeber bestohlen hat Ein 31-Jähriger schloss Dutzende Handy-Abos ab und verkaufte die dafür erhaltenen Mobiltelefone im Internet. Dafür wurde der werdende Vater vom Bezirksgericht Kulm zu einer Haftstrafe verurteilt.

Das Bezirksgericht Kulm verurteilte den Beschuldigten zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe. Bild: Pascal Bruhin

Er habe Geldsorgen gehabt, über seinen Verhältnissen gelebt. Zudem sei er ein «Arschloch» und ein «dummer Idiot» gewesen. Das gab Emre (Name geändert) vor dem Kulmer Gesamtgericht unter Präsidentin Yvonne Thöny zu Protokoll. Nicht das warf ihm die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft vor, sondern gewerbsmässigen Betrug. Emre soll in den zwei Monaten, in denen er vor ein paar Jahren bei einem Telekommunikationsunternehmen von nationaler Bekanntheit als Verkäufer angestellt war, über 40’000 Franken ergaunert haben.

Das Vorgehen war durchaus kreativ. So heisst es in der Anklageschrift, Emre habe in diversen Filialen des Unternehmens, via Callcenter und im Onlineshop Mobilabonnementverträge im Namen seines Bruders abgeschlossen. Der Bruder war wichtig, denn er war bestehender Kunde des Anbieters; so konnte Emre die eigentlich standardmässige Identitäts- und Bonitätsprüfung umgehen.

Arglist versus Opfermitverantwortung

Mit dem neuen Abo bezog Emre gleichzeitig jeweils ein neues Mobiltelefon auf Ratenzahlung. Danach nahm er einen Halterwechsel vor, transferierte die Rufnummer und das Gerät auf seinen eigenen Namen oder den seiner (damals noch) Ehefrau, änderte auch die Rechnungszustellung. Raten hat er bisher keine einzige bezahlt. Die so insgesamt 28 ertrogenen Mobilgeräte verkaufte er im Internet. Das Unternehmen gab einen entstandenen Schaden von 42’611 Franken an.

Emre habe seinen damaligen Arbeitgeber durch seine betrügerischen Machenschaften arglistig getäuscht, heisst es in der Anklageschrift weiter. Zudem habe er seine Zahlungsunfähigkeit und seinen fehlenden Zahlungswillen verschwiegen, was das Unternehmen nicht überprüfen konnte. Deshalb sei Emre wegen gewerbsmässigen Betrugs zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten zu verurteilen.

Emre selber gab vor Gericht alles zu. Er habe aber nicht alleine gehandelt. Zum einen habe ihm seine damalige Ehefrau dabei geholfen und auch einige Arbeitskollegen, darunter sogar eine Filialleiterin. Die hätten nämlich für jeden Vertragsabschluss eine Provision erhalten. Er verstehe deshalb nicht, weshalb er alleine bestraft würde. Ausserdem habe er sich geändert, habe drei Jobs, werde bald Vater und hoffe darum natürlich, bei der Geburt seines ersten Kindes – nachdem seine Ex-Frau bereits eines verloren habe – dabei zu sein. Seine neue Partnerin und er hätten bereits angefangen, das Kinderzimmer einzurichten.

Die Verteidigung führte die Opfermitverantwortung ins Feld: Man müsse sich schon fragen, warum bei einem der ganz grossen Player in der Telekommunikationsbranche keine Alarmlampen aufleuchten, wenn sich jemand innerhalb von zwei Monaten 28 Mobiltelefone bestellt und keine einzige Rechnung bezahlt. Zumal das Unternehmen mit seinem Provisionssystem die Mitarbeitenden geradezu auffordere, es bei Vertragsabschlüssen nicht so genau zu nehmen. Sie beantragte eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 80 Franken.

Gericht senkt die Strafe

Die Richterinnen und Richter des Bezirksgerichts Kulm sprachen Emre schuldig. Nicht aber wegen Betrugs, sondern wegen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage; der Unterschied zum Betrug liegt darin, dass bei diesem ein Mensch getäuscht wird, während es beim betrügerischen Missbrauch um ein technisches System geht, wie eben die Identitätsprüfung eines Telekom-Anbieters.

Das Gericht folgte der Staatsanwaltschaft in ihren Anträgen, senkte die Strafe aber auf zwölf Monate, wovon Emre sechs absitzen muss. Der Rest wird mit einer Probezeit von drei Jahren aufgeschoben. Zudem muss er seinem ehemaligen Arbeitgeber Schadenersatz in Höhe von 42’611 Franken bezahlen. Hinzu kommen Verfahrenskosten von 2500 und die Anklagegebühr von 2250 Franken. Insgesamt fast 50’000 Franken.

Richterin Thöny erklärte, Emre habe das Vertrauen seines ehemaligen Arbeitgebers skrupellos missbraucht, habe Mitarbeitende und sogar seine Ehefrau mit in die Sache gezogen. Dass die mitgemacht hätten, schmälere sein Verschulden in keiner Weise. Man habe die Strafe aber reduziert, weil die Verfahrensdauer von vier Jahren das Beschleunigungsgebot klar verletze.