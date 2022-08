Bezirksgericht Kulm «Ich dachte, ich sei immer noch Chef» – Betrüger lässt sich Covid-Kredit auszahlen für Firma, die ihm gar nicht mehr gehört Ein 35-jähriger Oberwynentaler musste sich kürzlich vor dem Bezirksgericht Kulm verantworten. Er soll sich zu Unrecht einen Covid-Kredit über 21'000 Franken auszahlen lassen haben.

Vor dem Bezirksgericht Kulm musste sich ein 35-Jähriger unter anderem wegen Betrugs und Misswirtschaft verantworten. Pascal Bruhin (31.05.2022)

Seine sechs Vorstrafen, unter anderem wegen Diebstahl, Hausfriedensbruch und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz, lassen David (Name geändert) nicht im besten Licht erscheinen. Wegen Betrugs und Misswirtschaft steht er nun erneut vor dem Bezirksgericht Kulm. «Das Strafmass liegt hier bei beidem zwischen einem Tagessatz Geldstrafe und fünf Jahren Haft.»

Subtil und dennoch unmissverständlich gibt Gerichtspräsident Christian Märki dem Beschuldigten noch vor der Urteilsverkündung zu verstehen, dass er mit der im Strafbefehl verhängten Strafe vergleichsweise glimpflich davonkommen würde. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm forderte eine bedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 60 Franken (total 9000 Franken) und eine Busse von 1500 Franken.

21'000 Franken Covid-Kredit liess er sich auszahlen

Laut Strafbefehl soll der 35-Jährige sich Mitte Mai 2020 einen Covid-Kredit auszahlen haben lassen für eine Firma, die ihm gar nicht mehr gehört. 21'000 Franken überwies eine Regionalbank dem gebürtigen Oberwynentaler auf das Geschäftskonto seines KMU.

Gesellschafter und Geschäftsführer der GmbH war David allerdings nur bis Anfang Februar 2020, als er seine Stammanteile dem einzigen verbleibenden Gesellschafter abtrat. Die Krux an der Sache: Weil die entsprechende Rechnung nicht bezahlt wurde, wurde diese Personalmutation erst Anfang Juni 2020 im Handelsregister vermerkt, also nach seinem Antrag auf einen Covid-Kredit.

«Ich war der Auffassung, dass ich immer noch der Chef dieser der Firma bin», gibt David denn auch vor Gericht zu Protokoll. Da die Änderung im Handelsregister noch nicht vollzogen worden war, sei er davon ausgegangen, dass er nach wie vor als Geschäftsführer fungiert, wie er behauptet. «Es war einfach ein Unwissen vorhanden», meint er nur.

Falsche Angaben machte er auch anderenorts

Doch nicht nur diesbezüglich muss der Realschulabgänger wohl «unwissend» gewesen sein. Denn auch im von ihm unterzeichneten Kreditantrag sind allerlei Angaben vermerkt, die nicht der Wahrheit entsprechen. So gab er etwa an, dass sein Unternehmen durch die Coronapandemie erhebliche Umsatzeinbussen hinnehmen müsse. Tatsächlich befand sich die GmbH aber schon weit vor der Pandemie in Schieflage, war ab Februar 2020 gar nicht mehr operativ tätig.

Dennoch gab David im Formular an, dass das Unternehmen 2019 einen geschätzten Umsatzerlös von 210'000 Franken erzielt habe und eine Lohnsumme von 70'000 Franken ausbezahlt habe. Tatsächlich betrug der Gewinn nur rund 36'000 Franken. Und bevor am 14. Mai der Covid-Kredit ausbezahlt wurde, betrug der Saldo des Geschäftskontos noch 12,05 Franken. Unterdessen ist die Firma denn auch Konkurs.

Dass er den Covid-Kredit zu Unrecht bezogen hat, sieht David letztlich ein. Aber: «Ich war mir damals meiner Schuld nicht bewusst.» Was David überhaupt mit dem Geld gemacht habe, will Gerichtspräsident Märki wissen. «Ich habe damit die Rechnung des Handelsregisteramts bezahlt.» Auf Märkis Bemerkung, dass diese doch niemals 21'000 Franken betragen habe, schweigt David. Ebenso auf die Frage danach, was er mit dem Rest des Geldes gemacht habe.

Geschäftspartner soll mitschuldig gewesen sein

Zu den Vorwürfen der Urkundenfälschung und der Geldwäscherei – ebenfalls in Zusammenhang mit dem zu Unrecht bezogenen Covid-Kredit – verweigert David seine Aussage. Zu den letzten beiden Anklagepunkten, dem Vorwurf der Misswirtschaft und der Unterlassung der Buchführung, meldet sich der gelernte Heizungstechniker aber nochmals zu Wort. «Offensichtlich muss man etwas fingiert haben. Aber ich war das nicht.» Er beschuldigt aber seinen Geschäftspartner sowie dessen Freundin, die die Buchführung übernahm.

Das sei auch der Grund gewesen, weshalb er überhaupt Einsprache gegen den Strafbefehl gemacht habe. «Ich kann nicht akzeptieren, dass ich der Alleinschuldige sein soll», sagt David. Aber ob sich das lohnt, ein gegebenenfalls höheres Urteil des Bezirksgericht zu kassieren? Nein, findet auch David und zieht seine Einsprache nach kurzer Bedenkzeit noch vor der Urteilsverkündung zurück. Damit gilt der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft als Urteil.