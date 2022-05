Bezirksgericht Kulm Eskalation auf Spaziergang: Nachbarschaftsstreit begann mit einer Wärmepumpe und führte vor Gericht Ein Mittvierziger soll seinen Nachbarn beschimpft und tätlich angegriffen haben sollen. Dem Präsidenten des Bezirksgerichts wurden zwei völlig unterschiedliche Versionen des Tatablaufs aufgetischt.

Bezirksgericht Kulm & Stützpunkt Kantonspolizei Aargau, Unterkulm. Britta Gut

Christoph und Florin (alle Namen geändert) sind seit 2017 Nachbarn. Anfänglich war das Verhältnis einigermassen gut, wenn auch distanziert. Zum Bruch kam es nach zwei Jahren: Florin hatte eine Wärmepumpe installiert, Christoph wehrte sich per Beschwerde dagegen und erhielt recht – Florin musste die Wärmepumpe versetzen.

Zwei total unterschiedliche Versionen

Von da an herrschte Eiszeit. Florin und Christoph verboten sich gegenseitig die Benutzung der Zufahrtsstrasse auf ihrem jeweiligen Grundstück. Im Sommer 2020 spitzte sich die Situation zu, als Florin Christoph angeblich bedrohte und ihm befahl, sich von seiner Strasse fernzuhalten. Christoph reagierte mit einem eingeschriebenen Brief. Darin stand, dass er Florin anzeigen werde, sollte so etwas nochmals passieren. Danach ging man sich aus dem Weg. Bis zum Abend des 13. Januars 2021.

Christoph und seine Ehefrau gingen an diesem Abend mit dem Hund spazieren. Dabei trafen sie auf Florin und es kam zur Eskalation. Was sich genau abgespielt hatte, darüber gaben die Zeugen – die Ehefrauen des Beschuldigten Florin und des Klägers Christoph sowie Christophs Sohn – vor dem Bezirksgericht Kulm zwei total unterschiedliche Versionen zu Protokoll.

Beim Zusammentreffen kam es zu einer verbalen und körperlichen Attacke

Bereits bei der Frage zur Witterung gingen die Behauptungen auseinander. Laut Florins Ehefrau war es ein milder Januartag gewesen, weder Schnee noch Eis habe es am Boden gehabt. Die Angehörigen von Christoph sprachen hingegen von Schnee und teilweise Eisglätte. Dies sei auch der Grund gewesen weshalb man ausnahmsweise die Strasse entlang von Florins Grundstück hinunterging, so Christophs Ehefrau. «Wir gingen hintereinander und achteten darauf, nicht Florins Strassenseite zu betreten.»

Plötzlich sei Florin aus dem Dunkeln erschienen und habe ihnen verboten, über die Strasse zu gehen. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel, bei dem Florin ihren Ehemann als «du verdammte verfickte Hueresohn» bezeichnet habe, erzählt Christophs Frau. Zudem habe der Nachbar ihren Mann geschubst, sodass dieser nach hinten rutschte und sie ihn auffangen musste.

Christophs Sohn bestätigte die Aussage seiner Mutter: Er habe von seinem Zimmer aus gehört, wie Florin seinen Vater beschimpfte. Was sonst noch vorgefallen sei, habe er nicht mitbekommen.

Es wurden weder Schimpfwörter ausgesprochen noch geschubst

Florins Ehefrau hingegen beschrieb die Geschehnisse komplett anders. Nach eigenen Angaben sei sie im Garten gestanden und habe den Vorfall von dort aus beobachtet, ohne zu intervenieren. Sie führte aus, dass ihr Mann seinen Nachbarn Christoph weder geschubst noch beschimpft habe. Florin habe das Ehepaar lediglich darauf hingewiesen, nicht ihre Strasse zu benutzen.

Völlig unterschiedlich war auch das Aussageverhalten der beiden Männer vor Gericht. Christoph wiederholte grösstenteils die Angaben seiner Ehefrau – Florin verweigerte die Aussage. Sein Anwalt sprach dagegen von einem «Märchen». Er warf Christoph und seiner Familie vor, Situationen bewusst zu dramatisieren und zu provozieren. Er verwies zudem auf Unstimmigkeiten in den Aussagen und sprach von einer konstruierten Geschichte.

Letzte Möglichkeit einer aussergerichtlichen Einigung blieb ungenutzt

Bevor sich Gerichtspräsident Christian Märki zur Urteilsfindung zurückzog, wandte er sich nochmals an die Parteien mit der Frage, ob eine aussergerichtliche Einigung eventuell doch noch möglich wäre. Christoph und Florin zeigten sich jedoch desinteressiert. «Die Voraussetzungen für eine Mediation sind anscheinend nicht gegeben und ein schlichtes Lippenbekenntnis macht keinen Sinn», hielt Märki ernüchtert fest.

Florin wurde schliesslich sowohl der Beschimpfung als auch der Tätlichkeit schuldig gesprochen. Zu den Gründen führte Richter Märki aus: Das Gericht folge den Aussagen der Klägerschaft, sie seien glaubhaft dargelegt worden und würden durch äussere Indizien unterstützt.

Neben einer bedingten Geldstrafe (20 Tagessätze à 140 Franken) und einer Busse von 800 Franken wurde Florin dazu verurteilt, Christoph eine Parteientschädigung von 2240 Franken und für die Beleidigung eine Genugtuung von 300 Franken zu bezahlen. Die Verfahrenskosten (1200 Franken Gerichtsgebühr, 1000 Franken Anklagegebühr) wurden ebenfalls Florin auferlegt.