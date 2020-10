Bewegender Abschied von Beat Richners Freund – mit einer Liebeserklärung an seine Frau

Es war vor allem eine Liebeserklärung an seine Frau Geneviève F. Cattin-Studer, die der im Mai mit 73 Jahren verstorbene Kinderarzt Peter Studer hinsichtlich seiner Abdankung eigens verfasst hatte. Auf seinem am gestrigen Gedenkgottesdienst in der katholischen Kirche Menziken vorgelesenen Lebensweg kreuzten sich die Wege des späteren Reinacher Kinderarztes Studer und seiner späteren Gattin sehr früh.

Bereits auf dem Gymnasium in Bern lernten sich die beiden kennen und wurden ein Paar. Dann sei es zu einer dramatischen Trennung gekommen, so die Worte Studers, obwohl sie zusammen bis dahin nur Schönes erlebt hätten. Sie hätte gerne eine Familie gegründet, er wollte Kinderarzt werden und fernab der Zivilisation in Hilfsprojekten tätig sein. Die Beziehung überlebte diese Dehnung nicht.

Arbeit erfüllte Studer

Für viele Jahre sollten sie kaum mehr Kontakt haben. Jahre, in denen Peter Studer mit Berufskollege Thomas Huber in Reinach eine Kinderarztpraxis eröffnete, erste humanitäre Einsätze in Südostasien leistete und seine lebenslange Leidenschaft – ausgeprägte Reisen per Motorrad oder Auto – entdeckte. Die Arbeit als Kinderarzt erfüllte Peter Studer. Schon als er nach dem Studium in Spitälern arbeitete, schrieb er, sei er oft bis zehn Uhr nachts oder noch später bei den Kindern am Bett sitzen geblieben, habe mit ihnen Memory gespielt oder ihnen Geschichten vorgelesen.

In seiner späteren Reinacher Praxis hat er unzählige Kinder aus den Tälern behandelt. Mit Allgemeinpraktiker Werner Häfeli, der in Gontenschwil seine Praxis hatte, tauschte er sich fast täglich am Telefon und während Joggingrunden aus. Er habe in ihm einen Seelenverwandten gefunden.