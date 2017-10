"Meine Familie habe ich instruiert, nichts zu sagen"

Der Wettkampf in Abu Dhabi dauerte vier Tage, insgesamt war sie drei Wochen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. "Die Berufs-WM ist im Ausland eine viel grössere Sache als in der Schweiz und man macht viel mehr Werbung dafür", sagt Bolliger. Zuerst wohnten sie in einem Resort, besichtigten die Wettkampfshalle, übten mit den Öfen und Maschinen.

Am ersten Tag der Weltmeisterschaft habe sie nicht ihre gewünschte Leistung erbringen können: "Ich war nicht parat, habe Konzentrationsfehler gemacht." Ständig wurde sie von Experten und Zuschauer beobachtet. "Ich probierte, mich nicht ablenken zu lassen. Auch meine Familie habe ich instruiert, nichts zu sagen, damit ich in Ruhe arbeiten kann."