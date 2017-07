Die Aargauerin Karin Bertschi (27) als Recycling-Unternehmerin und die Baselbieterin Janina Martig (34) als Fuhrhalterin haben sich als erfolgreiche Frauen in Männerdomänen einen Namen gemacht. In der aktuellen "Weltwoche" gewähren sie einen Einblick in ihre Arbeiten, die von Männern dominiert sind.

Bertschi und Martig verbindet aber mehr als der Erfolg in Männerbranchen: Der private Fernsehsender "3+" fragte sie als Kandidatin für die Dating-Show "Bachelorette" an. Martig blockte bald ab, Bertschi nahm an den Castings teil. "Aus Neugier", wie SVP-Grossrätin Bertschi sagt. Sie vermochte die Produzenten der Sendung zu überzeugen: "Es hat mir geschmeichelt, dass ich den Job erhalten hätte."

Trotz "horrendem Salär" sagte sie aber ab: "Die Sendung verkörpert nicht die Werte, die ich vertrete." Bertschi hat im Mai ihren Partner Sigi Ladenbauer geheiratet. Bereits vor einem Jahr sagte sie zur az: "Es wäre nicht meine Welt, mit 20 Männern im Fernseher zu turteln."