Die übrigen Räume, wie die Wohnung im ersten Stock und das Restaurant-Nebengebäude, nutzt die staatlich anerkannte Privatschule für den Kleingruppen- und den Werkunterricht. «Das Restaurant, die zusätzlichen Räume und der gewonnene Pausenplatz sind ein Glücksfall für uns», sagt Estelle Keller anlässlich des «Tags der offenen Tür» ihrer Schule. Sie hätten gehofft, dass sie den Gasthof einst erwerben könnten. Zuvor bekamen die Kinder ihr Zmittag im 15 Minuten entfernten Hof der Kellers. «Die Kinder kommen gerne ins Restaurant zum Mittagessen» so Keller, und auch die Zusammenarbeit mit den neuen Wirten sei gut.

Die kleine Alp

Abends kocht das Wirtepaar Michaela und Martin Wälti für Restaurantgäste, am Mittwoch und an den Wochenenden auch über Mittag. Martin Wälti schreibt damit ein Stück Familiengeschichte weiter, hatte doch sein Urgrossvater Fritz Jaun 1927 den «Wannenhof» übernommen. Später wirtete seine Grossmutter bis 1960 im Restaurant am Böhler.

Um im «Wannenhof» zu kochen, ist das Ehepaar nach acht Jahren im österreichischen Kärnten, wo es unter anderem eine Alpwirtschaft betrieb, zurück in die Schweiz gezogen. Zuvor lebten sie 20 Jahre in Teufenthal. «Das Leben auf der Alp, dieses bodenständige, urchige gefiel uns sehr und hier oben haben wir sozusagen Berg-Atmosphäre im Kleinen», sagen Michaela und Martin Wälti. Deshalb hätten sie auch innerhalb der Siedlung um den Wannenhof ihr neues Heim gesucht – und gefunden. In seinen 40 Jahren in der Gastronomie hat Martin Wälti schon an manchen Orten gekocht, etwa der «Aarauerstube» in Aarau.

Positives Fazit

Ihr Fazit nach vier Wirte-Monaten fällt positiv aus. Viele Stammgäste der Vorgängerin seien wiedergekommen. «Vielleicht auch deshalb, weil meine Frau ebenfalls Österreicherin ist und wir österreichische Spezialitäten anbieten», sagt Wälti mit Augenzwinkern. Aber auch viele Bekannte der Wältis finden seit November den Weg auf den Wannenhof, um eine Schweinsbratwurst oder ein Cordon bleu zu essen. Darunter sind viele Fasnächtler aus Aarburg, die erst gerade die Fasnachtssaison im «Wannenhof» ausklingen liessen.

Auch viele Ausflügler seien in diesen Wintermonaten schon eingekehrt, wobei die Südaargauer selbst den erfahrenen Gastronomen Wälti noch zu verblüffen vermögen: «Gleich mehrmals kamen Spaziergänger aus eisiger Kälte in unsere Gaststube – und haben einen Coupe bestellt.»