Eine Frau sitzt auf der Bassintreppe der Badi Menziken. Sie klagt über Atembeschwerden und Schmerzen im Nacken. Die Rettungssanitäter in Ausbildung vom Asana Spital sind im Anmarsch, samt Notfallrucksack und Sauerstofftasche.

«Geschwollene Zunge», stellt Matthias Wismer, 40, Rettungssanitäter in Ausbildung, fest. Er befragt die Patientin, nimmt Personalien auf, holt sie mit Hilfe aus dem Wasser.

Vier angehende Rettungssanitäter übten am Samstag in der Badi. Für Matthias Wismer ist es eine Art Hauptprobe: Am 6. August hat er in Zofingen an der Abschlussprüfung anzutreten. Ihm wird bald klar: Insektenstich mit allergischer Reaktion.

Nun heisst es handeln: Stachel entfernen, Sauerstoff zuführen, eine Adrenalinspritze in den Muskel. Die Schwellung kann im schlimmsten Fall zum Tod durch Ersticken führen.