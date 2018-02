Wer finanziell in die Zwickmühle geraten ist, sitzt dort früher oder später Marco Bieri gegenüber, der Gemeindeschreiber und Betreibungsbeamter in einer Person ist. Der Erfolg ist sichtbar: Die Zahl aller Verlustscheine hat sich in Holziken im letzten Jahr von 214 auf 100 reduziert, diejenige der Pfändungen von 255 auf 137.

Alles unter einem Dach

«Die Beratungen führen wir schon lange durch, wir haben sie aber intensiviert, seit die Gemeinden für die Verlustscheine aufkommen müssen», sagt Bieri. Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, die ihr Betreibungsamt ausgelagert haben, ist dasjenige von Holziken noch unter dem Dach der Gemeindeverwaltung. «Dass wir unser Sozial- und Betreibungsamt noch in der Gemeindeverwaltung haben, ist für die Schuldnerberatung ein grosser Vorteil», so Bieri.

Ein ausgelagertes Betreibungsamt könne meist nicht genügend auf den Einzelnen eingehen. Ausserdem könne eine Person in Schwierigkeiten schneller identifiziert werden, wenn alles im gleichen Haus sei. Hemmungen seitens der Betroffenen in einem Dorf, wo sich alle kennen, dem Betreibungsbeamten die Finanznöte beichten zu müssen, beobachtet Bieri kaum. Das Gegenteil sei der Fall, sagt er, der in Holziken aufgewachsen ist: «Ich merke, dass die Hemmungen gerade darum fallen, weil sie mich schon kennen.»

Die Schuldenvorsorge beginnt aber schon vor der Beratung. Die Gemeinde erinnert Anspruchsberechtigte für Prämienverbilligungen, die Reduktion zu beantragen. Spätestens dann, wenn eine Person aufs Betreibungsamt zitiert wird, sind Beratungstermine zwingend.

Zu wenig informiert

Krankenkasse, Steuern und die Billag-Gebühren gehören laut Bieri zu den ersten Rechnungsposten, die nicht mehr bezahlt würden. «Viele Leute sind mit ihrer finanziellen Situation überfordert und machen Briefe gar nicht mehr auf.» In einer Beratung würden etwa die verschiedenen Krankenversicherungsmodelle angeschaut und Sparmöglichkeiten aufgezeigt.

«Oft sind die Leute gar nicht darüber informiert, dass es verschiedene Modelle, wie etwa das Hausarztmodell gibt oder dass ihre Krankenkosten nicht mehr gedeckt sind, sobald sie auf der Säumigenliste stehen», sagt Bieri. Auch unterstütze man die Personen dabei, auf die Gläubiger zuzugehen und ihre Situation zu erklären. Dies traue man sich als Schuldner oft nicht.

Die Beratung sei zeitaufwändig, sagt Bieri, doch am Ende sei sie förderlich für Gemeinde, Betroffene und Gläubiger. Am liebsten sähe es Bieri, wenn Jugendliche schon in der Schule an das Thema herangeführt würden. Es falle ihm auf, dass Kinder oft die schlechte Zahlungsmoral ihrer Eltern kopierten. Ebenso verhalte es sich bei Partnern in einer Beziehung.