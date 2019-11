Bei der Zofinger Feuerwehr war Platzwischen Chefsache

48 Dienstjahre, davon 35 im Hauptamt als Materialwart und 27 als Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Zofingen: Wenn Peter Ruch diesen Freitag am Abschlussabend der Feuerwehr Zofingen offiziell verabschiedet wird, geht eine Ära zu Ende. Zighunderte Einsätze kamen im Lauf der Zeit zusammen. «In Erinnerung bleiben oft die schlimmen Fälle, Brände mit Verletzten oder Toten oder schwere Verkehrsunfälle etwa», sagt der 64-Jährige. «Es ist aber wichtig, dass man nicht zu sehr an einem Fall hinterhersinniert, sondern ihn verarbeitet», fügt er an. Besonders in Erinnerung geblieben ist auch das Unwetter 2017. Wie viele andere, war auch der Zofinger Feuerwehrkommandant über 30 Stunden im Einsatz. Solche Elementarereignisse nehmen tendenziell zu. Deshalb sind sie auch bei der Feuerwehr vermehrt ein Thema.

Ruch erlebte viele Veränderungen mit Auch sonst erlebte Peter Ruch so einige Veränderungen in der Feuerwehr. «Wir löschen nach wie vor mit Wasser. Aber die ganze technische Veränderung, mit den Handys oder dem Internet als Beispiele, war schon gewaltig.» Während einige Veränderungen zum Positiven waren, gab es auch negative Entwicklungen. «Da fällt mir der ganze Administrativaufwand ein», so Ruch. «Einige Sachen sind sinnvoll, andere werden gemacht, damit sie gemacht sind», sagt er schmunzelnd. Für Hobbys fehlte bis jetzt immer die Zeit Nebst den Veränderungen gibt es aber auch Konstanten. «Etwas, das in all den Jahren gleich blieb, ist sicher die Kameradschaft. Heute wird vielleicht nicht mehr ganz so viel zusammengehockt wie früher. Dennoch sind das Kollegiale und der Zusammenhalt nach wie vor sehr wichtig.» Denn zusammen in den Einsatz, etwa in ein brennendes Haus zu gehen, erfordere grosses Vertrauen zu den Kameraden und Kameradinnen.