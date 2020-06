Begrüntes Flachdach als Paradies für Insekten: Biodiversität-Projekt wird in SRF-Dokfilm präsentiert

Auf dem Flachdach des Gemeindezen­trums blüht es. Die rund 1740 Quadratmeter grosse Fläche wurde im vergangenen Jahr ökologisch aufgewertet. So wurden unter anderem wildbienenfreundliche Nektarpflanzen und einzelne Kleinsträucher – wie beispielsweise Strauchwicke und Berberitze – gesetzt. Ausserdem sind auf dem Dach zwei Sandhaufen zu finden, die erdnistenden Wildbienen einen Platz zum Nisten bieten.

Mit dieser ökologischen Fläche beteiligt sich die Gemeinde an der SRF-Kampagne «Mission B – jeder Quadratmeter zählt». «Ziel von ‹Mission B› ist es, die Biodiversität in der Schweiz nachhaltig zu fördern», schreibt die Gemeinde Meisterschwanden auf ihrer Website. Das Projekt soll die Bevölkerung bezüglich dieses Themas sensibilisieren. «Es ist die Antwort auf den steten Rückgang der Biodiversität. Der Plan B für die Natur.» Die Förderung von Biodiversität ist Meisterschwanden wichtig: «Der Gemeinderat hat das Thema als Ziel im Rahmen seiner Legislaturplanung definiert», sagt Gemeindeschreiber Michael Grauwiler.

Derzeit laufen in Meisterschwanden diverse Projekte. Dabei wird auch die Bevölkerung einbezogen und dazu angehalten, eigene Ideen zu präsentieren. So geschah die Aufwertung des Daches des Gemeindezentrums durch die Initiative von Katharina und Marianne Küffner aus Meisterschwanden. Das Projekt wird im SRF DOK-Film: «Biodiversität in Gefahr – Was tun?» präsentiert, der heute Abend ausgestrahlt wird. (asu)