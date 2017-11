Seit Juli umringen sie bereits die Linde neben der Rutsche des Schulhauses Berggasse: Die vier Profilstangen, die den Kindern signalisieren, dass ihr Baumhaus in greifbarer Nähe ist. Mehrere Jahre mussten sie darauf warten, bis das 2014 von ihnen initiierte Projekt realisiert wird. «Das Vorhaben brauchte eine längere Planungszeit, da viele verschiedene Richtlinien und Punkte berücksichtigt werden mussten», sagt Schulpflegerin Ursula Hassel. Nun liegt die Bewilligung für das 10'000 Franken teure Baumhaus vor – heute ist der erste Bautag.

Am Anfang stand die Beteiligung der Schule Kölliken am Projekt «Kinder Mit Wirkung», organisiert vom Verein Infoklick. In diesem Rahmen durften Primarschülerinnen und -schüler aus Kölliken im September 2014 an einer Kinderkonferenz ihre Ideen sprudeln lassen zum Thema: «Was will ich in Kölliken verändern.» Per Punkteverteilung entschieden sie dann, welche fünf Wünsche zu ernsthaften Projekten werden sollten. Die meisten Punkte erhielten damals ein Süssigkeitenladen, ein Skaterpark, ein Robinson-Spielplatz und eine Badi-Hüpfburg.

Einen Monat später waren die kleinen Herrschaften erneut gefordert. Im Rahmen des Kinder-Mitwirkungstags mussten sie Wege finden, ihre Ideen umzusetzen. Das ebenfalls in der engeren Wahl stehende Projekt «Kinder-Gefängnis» für unartige Schüler auf dem Schulhausplatz musste bei diesem Schritt wohl oder übel ausscheiden. Dass die Kinder selber erkennen, ob ihre Ideen realisierbar sind und ihnen nicht zu früh von Erwachsenen dreingeredet wird, gehört zum Lernprozess des Konzepts «Kinder Mit Wirkung».