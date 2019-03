Als «fast chancenloses Unternehmen» hatte der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Bank Leerau, Stefan Züsli, die Suche nach einem Arzt, der im neuen Bankgebäude in Kirchleerau eine Praxis einrichtet, vor einem Jahr bezeichnet. An der 182. Generalversammlung vom Samstag berichtet er Erfreuliches: «Herr Dr. Ueli Deubelbeiss eröffnet seine Praxis am 1. Oktober dieses Jahres im Geschoss über der Bank.» Leerau hat wieder einen Dorfarzt.

Im zweiten Haus, das im Oktober bezugsbereit ist, seien fünf von elf Wohnungen bereits reserviert. Stefan Züsli war aber nicht nur an der Ärztefront aktiv: «Zwei satte Jahre» habe es gedauert, bis der «Bürokratismus», das Bundesamt für Verkehr, seinem Wunsch, den er seinerzeit erfolgreich beim Gemeinderat deponiert hatte, stattgegeben hat. Die Busstation heisst nun nicht mehr «Abzweigung», sondern «Abzweigung/Bank». Züslis freie Interpretation: Hier abzweigen zur Bank!