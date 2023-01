Bahnverkehr Aargau Verkehr AG beschafft neue Züge für die WSB: Ab 2025 rollen fünf «Saphir II» über die Schienen Knapp 40 Millionen lässt sich AVA die Anschaffung kosten. Die neuen Züge sind kürzer, bieten aber mehr Komfort.

Fünf neue Züge des Typs Saphir II kommen in den Verkehr. Fotomontage: Stadler

39,5 Millionen Franken investiert Aargau Verkehr (AVA) in die Modernisierung auf der Schiene. Ab Sommer 2025, so heisst es in einer Medienmitteilung, sollen die fünf bestellten Züge des Typs Saphir II auf dem Netz der Wynen- und Suhrentalbahn unterwegs sein.

Schon 2019 wurden fünf neue Züge beschafft, sie lösten die ältesten Fahrzeuge mit Baujahr 1979 ab. Die alten Züge lohnten sich wegen der hohen Erhaltungskosten nicht mehr. Damals wurden «Saphir I» angeschafft, das neue Modell sei mit 40 Metern rund 20 Meter kürzer als dieser erste Typ; der Mittelwagen fällt weg.

Die Saphir II-Züge haben 12 Plätze in der 1. Klasse, 67 in der 2. sowie sechs Klappsitze. Stehen könnten 168 Personen. Die neuen Fahrzeuge erhalten «einen modernen und hellen Fahrgastraum mit Klimatisierung, modernem Fahrgastinformationssystem, Videoüberwachung und einem barrierefreien Einstiegsbereich», so AVA, und ausserdem «ausreichend Platz für Kinderwagen, Rollstühle, Gepäck oder Fahrräder». Severin Rangosch, CEO der AVA, lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren: «Mit der Erweiterung unserer bewährten Saphir-Flotte steht ein wichtiger Modernisierungsschritt bevor, der unsere Flotte weiter vereinheitlicht und unseren Fahrgästen noch mehr Komfort bringt.»