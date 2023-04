Badi-Saison Die Badi Schöftland passt Preise an: Wie sieht es bei den anderen aus? Steigende Unterhaltskosten haben in der Badi Rütimatten Schöftland zu einem Preisanstieg geführt. In den umliegenden Gemeinden scheint das Problem aktuell nicht so gravierend zu sein.

Die Badi Schöftland wird ab Mai etwas teurer. Bild: Donatella Bettinelli

Am 1. Mai begrüsst die Badi Schöftland Gäste zur neuen Saison. Am Eröffnungstag wird der Eintritt für alle Besuchenden kostenlos sein. Am Muttertag erhalten alle Mütter gratis Einlass. Ansonsten wird es aber teurer, denn das Schwimmbad Rütimatten erhöht auf die neue Saison hin ihre Preise.

Die Anpassung hat nichts mit einer Sanierung der Anlage zu tun. Eine solche sei erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren geplant. Stattdessen heisst es vonseiten der Badi: «Die Materialpreise sind höher.» Unter anderem das Chlor und die Heizung für das Wasser in den Becken seien neu deutlich teuerer. Mit der Erhöhung der Eintrittspreise würde die Badi also nicht plötzlich mehr Gewinn erzielen.

Wie sieht die Situation im Rest der Region Aargau West aus? Auf Anfrage der AZ haben die Schwimmbäder Menziken, Mittleres Wynental, Aarau, Küttigen, Kölliken, Rupperswil-Auenstein und Lenzburg gemeldet, dass ihre Preise in der kommenden Saison unverändert bleiben. In Lenzburg werden gemäss Christof Hübscher, Badmeister der Badi Lenzburg, allerdings die 12er Eintritte abgeschafft. Dies aus technischen Gründen. Hübscher ergänzt: «Wir haben ein neues Eintrittssystem welches dies nicht mehr ermöglicht», ergänzt Hübscher.