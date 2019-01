Er ist Garagist in Schöftland und wird diesen Samstag im selben Atemzug mit Stars und Sternchen des Schweizer Show-Himmels genannt: Hannes Roth hat mit seiner rasenden Badewanne die Aufmerksamkeit der SRF-Sendung «Glanz und Gloria» auf sich gezogen und gehört zu den Auserwählten, die für einen «Golden Glory» nominiert sind. Am Gala-Abend, an dem die goldenen Champagnerkübel in den Kategorien «Style», «Love», «Crazy», «Emotion» und «Like» plus Publikumspreis verliehen werden, trifft sich, was Talent, Stimme oder Schönheit (oder alles zusammen) hat.

Zu den letztjährigen Gewinnern gehören etwa Moderatorin Christa Rigozzi und Sänger Seven. Ob Roth dieses Jahr mit einem goldigen Chübeli nach Hause geht, können die Zuschauer bereits jetzt mitbeeinflussen: Auf der Internetseite von «Glanz und Gloria» kann man ihm seine Stimme geben.

Eine Bier-Idee

Autodiagnostiker Roth, der seit 2016 mit seinem selbst gebauten Badewannen-Rennwagen am Reitnauer Bergrennen teilnimmt, wurde durch seinen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde vom Fernsehen entdeckt. Als «Glanz und Gloria» im vergangenen Jahr eine Sendung zu Schweizer Weltrekordhaltern plante, stiess sie beim Blättern im Guinness-Buch auf Roth und seinen Brause-Schlitten, der, mit einem Töff-Motor ausgestattet, stolze 186,8 Stundenkilometer hinlegt.