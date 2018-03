Die Bühne als feinmechanische Werkstätte: So kam es einem in der Mehrzweckhalle Holziken am Wochenende vor. An kleinen Tischchen sitzen Männer, und es sind ausschliesslich Angehörige des männlichen Geschlechts, die an ihren Modellautos herumwerkeln, schräubeln und pützeln.

Pardon: Sie bereiten höchst konzentriert und ruhig, fokussiert auf die hintere Achse oder die Räder, die Steuerung oder den Motor, ihr Fahrzeug für das Rennen vor. Der 4. Lauf der Swiss Indoor Championship stand an. Und wer so weit ist, kann sich auf Probefahrt begeben. Lärm? Fehlanzeige: Man(n) fährt «indoor» natürlich elektrisch.

In sieben Kategorien haben sich 65 Teilnehmer mit ihren massstabsgetreuen (1:10 oder 1:12) Bausatzautos angemeldet. Kosten: ab 1000 Franken ist man dabei. Am Samstagmorgen rollten Daniel Koch und seine Kollegen vom organisierenden Team Indoor Track Schöftland den grauen Teppich aus.

«Es braucht schnelle Passagen, aber auch Kurven mit verschiedenen Radien», erklärt Daniel Koch die Strecke, die herausfordern soll. Etwas erhöht stehen die Männer mit ihrer Fernbedienung in der Hand, und wer ihren Kopf verfolgt, kann erraten, wem welcher Wagen gehört.

Es kommt auch zu riskanten Überholmanövern, ja kleinen Crashes; die Anspannung ist den Herren anzusehen, und man kann sich vorstellen, dass man feinmotorisch auf der Höhe sein muss.

«Erwachsene Kinder»

«Ich habe eine Schraube verloren», sagt einer, der vom Trainingslauf zurückkommt. An den Werktischen ist ständig Betrieb. Haushaltpapier, diverse Schraubenzieher, Zangen, Schere, Leim, Bremsenreiniger, Pinsel: Handwerkliches Geschick ist nötig.

Daneben steht die Wasserflasche. Einer hantiert mit einem Feuerzeug. «Reine Kosmetik», sagt er, so hält die Aufschrift auf den Rädern besser. «Wir sind erwachsene Kinder», meint Andi Frattaroli aus Gachnang, und schiebt nach, Männer hätten halt einen ausgeprägteren Spieltrieb.

Daniel Koch bringt ein Gegenbeispiel: In Schweden sei ein 12-jähriges Mädchen Landesmeisterin geworden. Feinmotorik? Die braucht auch die Ehefrau eines verspielten Mannes: Sie füllt die Zeit mit Häkeln.